Экономика
РБКМедведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке. Такое заявление он сделал в рамках 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось
Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".РИА Новостивчера в 12:09
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Политика
Орешкин оценил возможность применения ИИ в российской экономике
Экономика России пока не готова к применению технологии искусственного интеллекта (ИИ), заявил в ходе выступления на сессии московского международного форума "Открытые инновации" глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
РИА Новости 10:33
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Армия и оружие
Асад встретился на передовой в Идлибе с сирийскими военными
Президент Сирии Башар Асад встретился на передовой линии в провинции Идлиб с сирийскими военнослужащими, сообщает 22 октября SANA.
REGNUM 09:36
Общество
Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован
Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован после падения в своём доме в Плейнсе (штат Джорджия), передаёт Associated Press.
RT на русском 11:57
Общество
Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-главу НПО «Космос» Чернякова
В Польше окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает РИА Новости.
REGNUM 12:43
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
В сентябре совет директоров ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. – до 7%. Набиуллина 10 октября сообщила, что в ближайшее время ЦБ уточнит в сторону снижения прогноз по инфляции на 2019 г. Министерство экономического развития ожидает, что инфляция к концу года может замедлиться до 3,2%.
Ведомости 12:34
Единоборства
Хабиб взял уроки кулинарии у известного турецкого шеф-повара
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиб Нурмагомедов посетил известный турецкий ресторан, в котором работает шеф Бурак Оздемир.
Газета.Ru 12:25
Экономика
Долларовых миллиардеров в России стало больше
В России за год возросло число долларовых миллиардеров.
Газета.Ru вчера в 14:09
Происшествия
Вооруженный мужчина угнал скорую помощь и сбил людей в Осло
Неизвестный вооруженный мужчина угнал машину скорой помощи в Осло и сбил на ней несколько человек, прежде чем его удалось задержать.
Lenta.ru 12:34
Общество
Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры
Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Газета.Ru 12:37
Общество
В «Перекрёстке» начали продавать продукцию «ВкусВилла»
Партнёрство торговых сетей стало первым случаем, когда онлайн-проект одного розничного игрока выступает каналом продажи для другого.
Говорит Москва 09:14
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Экономика
Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ
По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.
Российская газета 11:03
Армия и оружие
Покинувших Сирию американских военных попросили уехать из Ирака
Военнослужащие США, которые после вывода войск из Сирии вошли в Ирак, не имеют разрешения на пребывание на территории страны и могут находиться там только транзитом.
Lenta.ru 09:22
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 22:15
Общество
Суд оштрафовал «Мемориал» на 300 тыс. руб. по закону об иноагентах
Тверской районный суд Москвы оштрафовал правозащитное общество «Мемориал» на 300 тыс. руб. за административное нарушение, сообщили РБК в пресс-службе Тверского суда Москвы.
РБК 12:44
Общество
Медведев: россияне смогут поступать в вузы через интернет
Ранее в Минобрнауки сообщили, что к концу 2024 году абитуриенты смогут в режиме онлайн оформить документы для поступления в любой вуз России.
Будущее России. Национальные проекты 12:01
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК вчера в 05:00
Космос
Одобрен проект российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
Научно-технический совет одобрил эскизный проект ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну.
Вечерняя Москва 11:45
Политика
В Эстонии изменилось отношение к русским
В Эстонии стали лучше относиться к русским и русскому языку. Об этом рассказал журналист американского издания Politico Виджай Махешвари.
Победа РФ 10:04
Происшествия
Фигурант дела о нападении на Кашина получил 8 лет колонии за похищение
Вячеслав Борисов, фигурант дела о нападении на журналиста Олега Кашина, осужден в Санкт-Петербурге на восемь лет колонии строгого режима за похищение человека.
Известия 12:00
Общество
Мать осужденной в России израильтянки выпустила видеообращение
Мать израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков, записала видеообращение с просьбой вернуть свою дочь на родину, сообщает РБК со ссылкой на запись.
Ведомости 05:57
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор въехавшему в переход водителю автобуса
Мосгорсуд принял решение об отмене приговора водителю автобуса Виктору Тихонову, который въехал в переход на Славянском бульваре в 2017 году, и освободил его из следственного изолятора.
RT на русском 12:49
Фигурное катание
15-летняя Щербакова стала рекордсменом женского фигурного катания
By a lot https://t.co/8T39z8dsLZ pic.twitter.com/D1LIvAXj3x — SkatingScores (@SkatingScores) October 20, 2019 Для юной подопечной тренера Этери Тутберидзе победа на Skate America в Лас-Вегасе стала первой во взрослом фигурном катании.
Вести.Ru вчера в 17:41
Происшествия
В Волгограде задержали бросавших шелуху в Вечный огонь военных
В Волгограде сотрудники полиции задержали двоих военных-контрактников, которые кидали шелуху от семечек в Вечный огонь.
РБК 12:23