Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".

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Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке. Такое заявление он сделал в рамках 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), передает корреспондент РБК.

Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»

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