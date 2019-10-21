Экономика
РБКМедведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке. Такое заявление он сделал в рамках 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось
Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".РИА Новостивчера в 08:09
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Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом таза, об этом сообщает информационное агентство Associated Press.
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Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
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Советский и российский телеведущий, ведущий телешоу КВН Александр Масляков упрекнул действующего президента Украины Владимира Зеленского в неправильном подборе людей на важные посты.
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Россиянин попросил политического убежища на Украине после митингов
Украинские пограничники сообщили, что они получили прошение от гражданина России о предоставлении политического убежища, пишет «МК».
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«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов
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Ученые выяснили, почему женщинам нравятся психопаты
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