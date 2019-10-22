Экономика

РБКРБКМедведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке. Такое заявление он сделал в рамках 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Комментировать1617
с чего всё началось

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".
РИА Новостивчера в 08:09

Подробнее о событии

Делягин снова громко раскритиковал Медведева

REGNUM04:45

Медведев не видит ослабления интереса иностранных инвесторов к России

РИА Новостивчера в 05:53

Медведев: экономика России в порядке

Вести.Ruвчера в 07:20

Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»

РБКвчера в 06:42

Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке

RT на русскомвчера в 06:09

Медведев заявил, что иностранные инвесторы не теряют интерес к России, несмотря на санкции

ТАССвчера в 05:58

Дмитрий Медведев юбилейно пообщался с работающим в РФ иностранным бизнесом

Коммерсантъвчера в 16:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
Происшествия

Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве

Коммерсантъ 09:01
Экономика

ФНС заблокировала банковские счета «Ленфильма»

При полностью заблокированном счете компания может продолжать перечислять зарплату, текущие налоги и взносы.
Газета.Ru 07:41
Здоровье

Пациенты с инсультами и инфарктами будут получать лекарства бесплатно

С 2020 года россияне, перенесшие сосудистые катастрофы, смогут бесплатно получать необходимые медикаменты как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, сообщает «Российская газета» со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову.
Собеседник 06:12
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 05:34
Армия и оружие

В США назвали быстрейший в мире истребитель МиГ-25 бесполезным

Американские журналисты назвали советский сверхзвуковой истребитель третьего поколения МиГ-25 бесполезным грузовым фургоном.
ТВ Центр вчера в 02:00
Здоровье

Малышева назвала лекарства, которые нельзя принимать с алкоголем

По словам Елены Малышевой, антигистаминные препараты, взаимодействуя с алкоголем, оказывают влияние на ферменты печени.
Московский Комсомолец 03:19
Происшествия

Сейф с золотом найден на месте прорыва дамб в Красноярске

На месте прорыва дамб под Красноярском спасатели обнаружили металлический сейф с 18 килограммами золота, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Следственный комитет.
Газета.Ru 04:36
Политика

Зеленский предложил Бразилии возродить сотрудничество в сфере космоса

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Токио предложил перезапустить совместный космический проект по использованию бразильского космодрома Алкантара.
RT на русском 07:36
Кино

Треть получивших господдержку фильмов не окупились в прокате

Рифей-Пермь 06:43
Происшествия

В Испании расследуют предполагаемое убийство россиянки

Национальная полиция Испании начала расследование предполагаемого убийства гражданки России в городе Дения (автономное сообщество Валенсия).
ТАСС 04:26
Происшествия

Три человека погибли при аварии на таймырском руднике «Норникеля»

Три человека, по предварительным данным, погибли в результате аварии на таймырском руднике «Норникеля», ещё несколько пострадали.
RT на русском 08:53
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Армия и оружие

Асад назвал Эрдогана вором сирийской земли

Президент Сирии Башар Асад на встрече с сирийскими военными в Идлибе назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана «вором, крадущим землю» республики.
Daily Storm 10:06
Армия и оружие

В ЛНР нашли тайник с оружием и боеприпасами

Тайник с оружием и боеприпасами нашли в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике городе Первомайск, им могли пользоваться диверсанты, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.
РИА Новости 06:19
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 08:32
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru 06:36
Футбол

Сейв вратаря «Манчестер Сити» признан лучшим в девятом туре АПЛ

Lenta.ru 08:48
Игры

Первые оценки The Outer Worlds: одна из лучших игр в истории Obsidian

Недавно закончилось эмбарго на первые оценки The Outer Worlds — новой ролевой игры от авторов оригинальных Fallout, а также команды Obsidian, в том числе приложившей руку к Fallout: New Vegas.
Игромания.ру 10:07
Культура

На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова

Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском вчера в 09:56
Общество

Названа самая бесполезная бытовая техника в России

Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.
Российская газета 03:45
Общество

Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-главу НПО «Космос» Чернякова

В Польше окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает РИА Новости.
REGNUM 08:43
Хоккей

Тарасенко стал первой звездой матча «Сент-Луис» — «Колорадо»

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Колорадо Эвеланш", сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 23:45
Политика

Песков рассказал о сложностях организации нормандского саммита

Пресс-секретарь президента напомнил, что именно лидеры нормандской четвёрки согласовали комплекс минских договорённостей, но в настоящее время «одна из сторон — участниц нормандского формата допускает отхождение от этого комплекса договорённостей», что, по словам Пескова, затрудняет «подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту».
RT на русском 06:39
Экономика

«Денег не дадим»: Россия может отказать Белоруссии в кредите

Минск рассчитывает занять у Москвы 600 миллионов долларов. Эти деньги нужны для погашения уже имеющихся долгов.
РИА Новости 01:00
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили

Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости вчера в 02:03
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 01:53
Армия и оружие

На Украине показали барражирующий боеприпас «Тихий гром»ST-35

ГЛАС.RU 09:46
Транспорт

В Москве полностью закроют Каховскую линию метро с 26 октября

Каховская линия московского метрополитена будет полностью закрыта с 26 октября для интеграции с Большой кольцевой линией, сообщила во вторник пресс-служба столичной подземки.
ТАСС 02:57
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории

РИА Новости вчера в 19:07
Футбол

«Зенит» прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»

«Зенит» успешно добрался до Германии, где в среду, 23 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sport24.ru 08:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное