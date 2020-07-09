Коронавирус
Эксперт Северо-ЗападМедведев определил глубину падения экономики при второй волне пандемии
Вторая волна коронавирусной инфекции может отнять у мировой экономики 5% всех средств. Об этом рассказал бывший премьер-министр России, а ныне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. «И падение нашей экономики тоже будет больше», — цитирует его «КП».
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Медведев: падение мировой экономики может превысить 5% в случае второй волны пандемии
Парламентская газета04:18
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Аршавин одобрил выбор Газизова на пост гендиректора «Спартака»
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В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
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iReactor вчера в 08:42
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Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
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VSE42.RU 01:22
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Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
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BFM.ru 08:15
Общество
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РИА Новости 06:04
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Состояние главы Amazon Безоса превысило рекордные $180 млрд
Состояние самого богатого человека в мире, главы Amazon Джеффа Безоса, превысило $180 млрд.
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Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
Популярная механика 07 июля в 08:28
Происшествия
Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула
Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
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Microsoft, похоже, прекращает производство основных моделей Xbox One
Об аналогичном рассказал и пользователь с Reddit, который представился сотрудником сети магазинов Target, где также прекратили поставки основных моделей Xbox One.
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Следственный комитет России опубликовал видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
EastRussia вчера в 20:42
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Мишустин посетил строящийся корпус инфекционной больницы в Казани
Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил в Казани строящийся корпус республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора Агафонова на 232 койки с возможностью увеличения до 500 мест.
РИА Новости 06:19
Политика
Путин высоко оценил подготовку и проведение голосования по Конституции
Москва, 9 июля 2020, 15:17 — REGNUM Работа по проведению голосования по поправкам к Конституции России была организована на высоком уровне, заявил 9 июля президент страны Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.
REGNUM 08:17
Политика
Госдума проверит международные договора на соответствие Конституции
Вячеслав Володин убеждён, что в связи с утверждением поправок необходимо провести ревизию всех международных договоров, ратифицированных с 90-х годов прошлого века.
Мир новостей 07:14
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА
Буэнос-Айрес, 9 июля 2020, 12:23 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» согласился продать нападающего Адольфо Гайча московскому ЦСКА.
REGNUM 05:23
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Суд Петербурга приговорил к 10 годам колонии анестезиолога-насильника
В Санкт-Петербурге вынесен приговор врачу-анестезиологу Армену Оганесяну, обвиняемому в изнасиловании сразу нескольких пациенток.
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Происшествия
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Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
Происшествия
Опубликована информация об имуществе Фургала
Последние сведения о доходах Фургала были опубликованы в мае 2019 года. В 2018 году он заработал 5,46 млн руб.
Газета.Ru 08:28
Кино
Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович
В Сети появился новый кадр фильма Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров». Главную роль в фильме играет Милла Йовович.
Культуромания вчера в 13:27
Происшествия
В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
РИА Новости вчера в 09:58
Политика
Путин заявил о намерении обсудить с кабмином нацпроекты
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время намерен обсудить с правительством реализацию нацпроектов.
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Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Хоккеист Иван Телегин решил действовать более решительно, подав иск о разделе имущества, совместно нажитого с Пелагеей во время брака.
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Политика
Росфинмониторинг внёс журналиста Бабченко в список экстремистов
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В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски
Утром 9 июля обыски прошли у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик в Москве, а также у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова в Томске.
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Курс юаня достиг максимального уровня с марта
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Profinance.ru 05:13