Коронавирус

Эксперт Северо-ЗападЭксперт Северо-ЗападМедведев определил глубину падения экономики при второй волне пандемии

Вторая волна коронавирусной инфекции может отнять у мировой экономики 5% всех средств. Об этом рассказал бывший премьер-министр России, а ныне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. «И падение нашей экономики тоже будет больше», — цитирует его «КП».
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Медведев: падение мировой экономики может превысить 5% в случае второй волны пандемии

Парламентская газета04:18

Медведев спрогнозировал падение мировой экономики на 5% при второй волне коронавируса

АБН07:17

Определена глубина падения экономики при второй волне коронавируса

Lenta.ru05:43

Медведев оценил потери мировой экономики при возникновении второй волны COVID-19

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Медведев определил глубину падения экономики при второй волне пандемии

Эксперт Северо-Запад08:54

Медведев оценил влияние коронавируса на мировую экономику

ГЛАС.RU03:27

Медведев прогнозирует падение мировой экономики выше 5%, если будет вторая волна пандемии

ТАСС03:07
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Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
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Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
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Общество

Сергей Собянин: Пандемия коронавируса продолжает отступать

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что в городе не произошло новых вспышек заболеваемости коронавирусом после нескольких этапов снятия ограничений.
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Состояние главы Amazon Безоса превысило рекордные $180 млрд

Состояние самого богатого человека в мире, главы Amazon Джеффа Безоса, превысило $180 млрд.
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Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу

Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
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Следственный комитет России опубликовал видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил в Казани строящийся корпус республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора Агафонова на 232 койки с возможностью увеличения до 500 мест.
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Путин высоко оценил подготовку и проведение голосования по Конституции

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Госдума проверит международные договора на соответствие Конституции

Вячеслав Володин убеждён, что в связи с утверждением поправок необходимо провести ревизию всех международных договоров, ратифицированных с 90-х годов прошлого века.
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«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА

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Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
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Опубликована информация об имуществе Фургала

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Росфинмониторинг внёс журналиста Бабченко в список экстремистов

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В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски

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Курс юаня достиг максимального уровня с марта

Юань уже несколько дней укрепляет свои позиции и впервые с марта пересек отметку в 7 юаней за доллар США, при этом USDCNY теперь тестирует линию тренда с марта 2018 года.
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