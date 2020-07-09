Вторая волна коронавирусной инфекции может отнять у мировой экономики 5% всех средств. Об этом рассказал бывший премьер-министр России, а ныне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. «И падение нашей экономики тоже будет больше», — цитирует его «КП».

Медведев определил глубину падения экономики при второй волне пандемии

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