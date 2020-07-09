Коронавирус
Эксперт Северо-ЗападМедведев определил глубину падения экономики при второй волне пандемии
Вторая волна коронавирусной инфекции может отнять у мировой экономики 5% всех средств. Об этом рассказал бывший премьер-министр России, а ныне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. «И падение нашей экономики тоже будет больше», — цитирует его «КП».
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Медведев: падение мировой экономики может превысить 5% в случае второй волны пандемии
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