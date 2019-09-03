Происшествия Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о беспорядках в Москве Басманный суд во вторник освободил из СИЗО и перевел под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.

Происшествия В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.

Авто ГАЗ представил модернизированный «Соболь» Горьковский автозавод на выставке Comtrans 2019 продемонстрировал модернизированную версию модели "Соболь" с полным приводом.

Политика Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.

Происшествия Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».

Происшествия В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25 В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.

Футбол Санчес: «Не жалею о переходе в „Манчестер Юнайтед“» Санчес провёл 45 матчей в футболке «Манчестер Юнайтед», забил пять мячей и отдал девять результативных передач.

Космос Робот «Федор» поработал дрелью на МКС Робот «Федор», находящийся на Международной космической станции (МКС), поработал различными инструментами, в том числе дрелью.

Баскетбол Сборная Бразилии сенсационно обыграла греков на ЧМ-2019 Одна из наиболее ярких встреч игрового дня прошла в Нанкине, где один из фаворитов ЧМ-2019 сборная Греции уступила Бразилии - 78:79.

Политика Зеленский выступил в Раде за отмену депутатской неприкосновенности Как сообщало ИА REGNUM, законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Верховная рада Украины приняла 30 августа в первом чтении.

Культура Александр Розенбаум перенес операцию Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.

Политика Песков: Дата саммита «нормандской четверки» не определена Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата следующего саммита "нормандской четверки" пока не определена.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Футбол Гендиректор ЦСКА прокомментировал срыв трансфера Комличенко Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал срыв сделки по переходу нападающего чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» Николая Комличенко.

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.

Армия и оружие Россия против прикрепления ярлыка терроризма целым странам, заявил Крутских Россия выступает за необходимость исключить ситуации, когда какая-либо страна без предъявления доказательств прикрепляет ярлык терроризма целым государствам и в этой связи наносит "разрушительный карательный удар", заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

Футбол В колонии рассказали о характеристике Мамаева и Кокорина для УДО Представители Федеральной службы исполнения наказаний дадут положительную характеристику осужденным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которые подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Политика Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в ближайшие дни примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.

Общество Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.

Политика Россия отказалась обсуждать с Японией военные планы на Курилах В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача двух Курильских островов Японии возможна только после признания ею итогов Второй мировой войны и заключения мирного договора.

Политика Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования» Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.

Происшествия Восьмилетняя девочка пропала под Липецком Во вторник, 3 сентября, в Липецкой области пропала восьмилетняя девочка.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.

Кино Доля российских фильмов в прокате снизилась до минимума за 4 года Почти в три раза упала и посещаемость – с 7,3 млн зрителей в прошлом году до 2,5 млн.

Общество В Екатеринбурге изменили список площадок под строительство храма Члены рабочей группы по строительству храма Святой Екатерины в Екатеринбурге исключили площадку на месте снесенной телебашни из списка возможных мест под возведение собора, передает «Екатеринбург онлайн».