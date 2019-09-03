Экономика

REGNUMREGNUMМедведев определил три направления развития рынка жилья

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев определил направления развития рынка жилья, отметив существующее непростое его состояние.
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Определены три направления развития рынка жилья

Российская газета09:32

Ситуация на рынке жилья имеет тенденцию к выравниванию - Медведев

Интерфакс08:15

Медведев рассказал о недовольстве россиян ипотечными ставками

Росбалт08:59

Медведев определил три направления развития рынка жилья

REGNUM08:30

Медведев призвал развивать рынок долгосрочной аренды жилья

РИА Новости08:23

Медведев: правительство должно сконцентрироваться на развитии рынка жилья

ТАСС08:19

Дмитрий Медведев назвал направления развития рынка жилья в России

Дума ТВ09:00
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 12:37, Вашингтон
Происшествия

Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о беспорядках в Москве

Басманный суд во вторник освободил из СИЗО и перевел под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.
РИА Новости 12:06
Происшествия

В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады

По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
РБК 07:15
Авто

ГАЗ представил модернизированный «Соболь»

Горьковский автозавод на выставке Comtrans 2019 продемонстрировал модернизированную версию модели "Соболь" с полным приводом.
Российская газета 03:07
Происшествия

В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка

Lenta.ru 10:34
Политика

Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet

Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости вчера в 17:17
Происшествия

В «Шереметьево» столкнулись два самолета

Интерфакс 09:54
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Происшествия

В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25

В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.
REGNUM 08:21
Футбол

Санчес: «Не жалею о переходе в „Манчестер Юнайтед“»

Санчес провёл 45 матчей в футболке «Манчестер Юнайтед», забил пять мячей и отдал девять результативных передач.
Евро-футбол.ру 11:26
Космос

Робот «Федор» поработал дрелью на МКС

Робот «Федор», находящийся на Международной космической станции (МКС), поработал различными инструментами, в том числе дрелью.
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Баскетбол

Сборная Бразилии сенсационно обыграла греков на ЧМ-2019

Одна из наиболее ярких встреч игрового дня прошла в Нанкине, где один из фаворитов ЧМ-2019 сборная Греции уступила Бразилии - 78:79.
Российская газета 11:29
Политика

Зеленский выступил в Раде за отмену депутатской неприкосновенности

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Верховная рада Украины приняла 30 августа в первом чтении.
REGNUM 04:35
Культура

Александр Розенбаум перенес операцию

Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
Вести Подмосковья 04:02
Политика

Песков: Дата саммита «нормандской четверки» не определена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата следующего саммита "нормандской четверки" пока не определена.
РЕН ТВ 04:15
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Футбол

Гендиректор ЦСКА прокомментировал срыв трансфера Комличенко

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал срыв сделки по переходу нападающего чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» Николая Комличенко.
RT на русском 05:47
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Армия и оружие

Россия против прикрепления ярлыка терроризма целым странам, заявил Крутских

Россия выступает за необходимость исключить ситуации, когда какая-либо страна без предъявления доказательств прикрепляет ярлык терроризма целым государствам и в этой связи наносит "разрушительный карательный удар", заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.
РИА Новости 07:48
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Футбол

В колонии рассказали о характеристике Мамаева и Кокорина для УДО

Представители Федеральной службы исполнения наказаний дадут положительную характеристику осужденным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которые подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.
РИА Новости вчера в 11:42
Происшествия

В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином

Российская газета 06:44
Политика

Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в ближайшие дни примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.
ТАСС 11:23
Общество

Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО

В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией военные планы на Курилах

В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача двух Курильских островов Японии возможна только после признания ею итогов Второй мировой войны и заключения мирного договора.
Lenta.ru 05:19
Политика

Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»

Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Происшествия

Восьмилетняя девочка пропала под Липецком

Во вторник, 3 сентября, в Липецкой области пропала восьмилетняя девочка.
Аргументы недели 04:20
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова

Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru 03:05
Кино

Доля российских фильмов в прокате снизилась до минимума за 4 года

Почти в три раза упала и посещаемость – с 7,3 млн зрителей в прошлом году до 2,5 млн.
RuNews24.ru 03:30
Общество

В Екатеринбурге изменили список площадок под строительство храма

Члены рабочей группы по строительству храма Святой Екатерины в Екатеринбурге исключили площадку на месте снесенной телебашни из списка возможных мест под возведение собора, передает «Екатеринбург онлайн».
РБК 05:43
Финансы

Рубль растёт к евро на открытии торгов

На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:05
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