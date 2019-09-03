Экономика

REGNUMREGNUMМедведев определил три направления развития рынка жилья

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев определил направления развития рынка жилья, отметив существующее непростое его состояние.
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