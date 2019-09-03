Экономика
REGNUMМедведев определил три направления развития рынка жилья
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев определил направления развития рынка жилья, отметив существующее непростое его состояние.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:04, Вашингтон
Политика
Экс-посла США вызовут в Госдуму для объяснений
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласит экс-посла США Джона Хантсмана на одно из своих заседаний.
Известия 10:06
Хоккей
ЦСКА — Ак Барс 1:2 (3-й период)
Обнародованы составы ЦСКА и «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата КХЛ.
Sport24.ru 12:05
Авто
Салон новой Lada 4x4 показали на первых фотографиях
Снимок интерьера ВАЗовского внедорожника опубликовали на портале Лада.онлайн.
За рулем Кубань 06:54
Общество
Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тыс. рублей
«Соболь назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — рассказали информагентству в суде.
Известия 11:16
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной пройдет 6 сентября
С актрисой театра и кино Зинаидой Славиной попрощаются 6 сентября, сообщает Агентство "Москва".
Москва 24 08:40
Происшествия
Девочка из России утонула в бассейне в Турции
«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском 12:56
Хоккей
«Авангард» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ
ProstoProSport 14:01
Политика
Россияне сочли США главным источником террористической угрозы
Большинство россиян (53%) назвали маловероятными террористические атаки на российских граждан.
РБК 06:23
Происшествия
В Ставропольском крае потерпел крушение самолет Су-25УБ
Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставрополье, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минобороны России.
Ведомости 08:11
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 01 сентября в 13:25
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
В Пензе задержали 8 зарегистрированных кандидатов в Городскую думу
Кандидаты проводили свою акцию на городской площади. Сейчас их везут в отдел полиции.
Эхо Москвы 10:32
Культура
Алексей Воробьев поскользнулся на Казанской набережной в Туле
Московский Комсомолец 13:33
Кино
Барецкий продает роли в фильме «Брат-3»
Мойка78 02:16
Политика
Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира
Экс-глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
РИА Новости 13:01
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Наука
В инопланетном пришельце ученые открыли минерал, никогда ранее не встречавшийся на Земле
ГЛАС.RU вчера в 03:46
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Футбол
Российские клубы выразили недоверие главе департамента судейства РФС
Российские клубы заявили о недоверии главе департамента судейства РФС Александру Егорову.
Vprognoze.ru 13:11
Политика
Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией.
Российская газета 04:07
Футбол
Сафонов: «Караваев уже созрел для „Зенита“»
Футбольный агент Алексей Сафонов высказал свое мнение о прошедшей трансферной кампании в РПЛ.
Евро-футбол.ру 07:21
Общество
Суд оштрафовал свердловчанина на 20 тысяч за табличку Никсону
Ревдинский суд оштрафовал Петра Кикилыка, пытавшегося установить памятную доску 37 президенту США Ричарду Никсону.
Екатеринбург-ТВ 09:56
Интернет
Релиз Firefox 69: повышение энергоэффективности на macOS и ещё один шаг к отказу от Flash
Доступны релизные версии для Linux, macOS и Windows, также есть исходные коды. news.softpedia.com Firefox 69.0 в настоящее время уже можно получить через обновления OTA в установленном браузере.
3DNews 06:36
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru вчера в 16:53
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Происшествия
Студента Егора Жукова отпустили под домашний арест
Российская газета 13:08
Политика
Трамп рассказал о ходе торговых переговоров с Китаем
Президент США Дональд Трамп высказался о ходе переговоров, касающихся торговой сделки с Китаем.
Известия 12:03
Игры
Borderlands 3 можно будет предзагрузить в Epic Games Store за 48 часов до релиза
Сегодня же 2K Games подтвердила, что предзаказавшие шутер на РС всё-таки смогут загрузить его на свои компьютеры до релиза — возможность появится приблизительно за 48 часов до выхода, то есть 11 сентября в 02:00 по московскому.
Игромания.ру 10:55