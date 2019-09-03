Экономика
REGNUMМедведев определил три направления развития рынка жилья
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев определил направления развития рынка жилья, отметив существующее непростое его состояние.
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 13:10, Вашингтон
Политика
Законопроект о лишении депутатов Рады мандатов за прогулы направлен в КС Украины
Верховная рада направила проект закона, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, о возможности лишения депутатов мандатов за прогулы на экспертизу в конституционный суд страны.
Взгляд.ру 12:57
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.
Вести.Ru 11:40
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
REGNUM 08:03
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° вчера в 07:55
Шоу-бизнес
Волочкова в платье со шнуровкой презентовала свою книгу
Балерина Анастасия Волочкова вечером 2 сентября опубликовала в Instagram фотографии с презентации второго тиража своей книги «Плата за успех: откровенная автобиография».
Телепрограмма 06:07
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Происшествия
Несовершеннолетняя россиянка погибла в бассейне в турецкой Аланье
В турецкой Аланье в результате несчастного случая погибла девочка из России.
РБК 12:32
Политика
Владимир Путин прибыл во Владивосток
Глава государства примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет встречи с иностранными лидерами.
REGNUM 12:03
Происшествия
Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о беспорядках в Москве
Басманный суд во вторник освободил из СИЗО и перевел под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.
РИА Новости 12:06
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Кино
Скончалась актриса Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни.
РЕН ТВ 05:44
Общество
Подземный археологический музей построят в Кремле
Подземный археологический музей появится на территории Кремля. Экспертизу проекта строительства одобрили в Главгосэкспертизе России.
Вечерняя Москва 10:26
Общество
Странное создание с щупальцами выловили на Аляске
На Аляске выловили необычное существо с десятком щупальцев. Видео на Facebook разместила Sarah Vasser-Alford.
МИР 24 вчера в 21:43
Политика
Джонсон лишился большинства в британском парламенте
Премьер-министр Великобритании и лидер консерваторов Борис Джонсон лишился рабочего большинства в палате общин после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии.
BFM.ru 11:22
Общество
Ураган «Дориан» ослабел до третьей категории
Приближающийся к побережью США ураган "Дориан" ослабел до третьей категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона.
ТАСС 02:32
Политика
Экс-посла США вызовут в Госдуму для объяснений
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласит экс-посла США Джона Хантсмана на одно из своих заседаний.
Известия 10:06
Происшествия
Прокурор запросил пять лет лишения свободы для Евгения Коваленко
В Мещанском районном суде прокурор запросил пять лет колонии общего режима для фигуранта «московского дела» Евгения Коваленко, которого обвиняют в насилии в отношении бойца ОМОН (часть 1 статьи 318 УК).
Медиазона 13:03
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском вчера в 04:15
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая окончилась 25 лет назад
Pravda.Ru вчера в 02:17
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
Авто
Hyundai представил новый хэтчбек Hyundai i10
Компания Hyundai официально рассекретила новое поколение своего маленького хэтчбека Hyundai i10.
Tvoe-avto.com 03:01
Кино
Доля российских фильмов в прокате снизилась до минимума за 4 года
Почти в три раза упала и посещаемость – с 7,3 млн зрителей в прошлом году до 2,5 млн.
RuNews24.ru 03:30
Политика
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьера
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра страны, сообщил председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
RT на русском 02:22