Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интересе клуба к полузащитнику «Палмейраса» Густаво Скарпе.

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интересе клуба к полузащитнику «Палмейраса» Густаво Скарпе. Об этом он сообщил «Чемпионату». По словам Медведева, это лишь «очередной пример слухов», которые разносятся неосведомленными людьми.

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