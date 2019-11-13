Футбол
Мойка78Медведев опроверг интерес «Зенита» к полузащитнику Скарпе
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интересе клуба к полузащитнику «Палмейраса» Густаво Скарпе. Об этом он сообщил «Чемпионату». По словам Медведева, это лишь «очередной пример слухов», которые разносятся неосведомленными людьми.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интересе клуба к полузащитнику «Палмейраса» Густаво Скарпе.Чемпионат06:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:41, Вашингтон
Происшествия
Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок
Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:26
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Происшествия
Дело о смерти девочки в Артеке передано в центральный аппарат СК
Уголовное дело о смерти девочки в детском лагере «Артек» передано в центральный аппарат Следственного комитета России.
RT на русском 07:14
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич пообещал, что Киев отреагирует на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту.
RT на русском 09:32
Происшествия
Задержан начальник ростовского главка ФСИН
РИА Новости 05:53
Общество
Песков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не дискутировать о том, нужно ли сделать 31 декабря выходным днем в 2019 году, вопреки намеченному Минтрудом графику.
РИА Новости 08:37
Гаджеты
Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
Известия 09:54
Политика
Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года.
ТАСС 08:40
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Происшествия
В Крыму ищут пропавшую шестилетнюю девочку
В Крыму полиция ведет поиски пропавшей шестилетней девочки. Об этом сообщили в республиканском МВД.
РЕН ТВ 08:09
Экономика
Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
РБК 08:01
Происшествия
Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры
В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.
Вести.Ru 06:02
Футбол
Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах ФК «Ростов»
Как рассказал Валерий Карпин, команда терпит и продолжает играть, стараясь относиться к ситуации с пониманием.
Donnews.ru 10:37
Общество
Банк «Восточный» подал новый иск к Baring Vostok и Майклу Калви
Арбитражный суд Амурской области зарегистрировал иск банка "Восточный", мажоритарным акционером которого является "Финвижн" Артема Аветисяна, о взыскании более 8,8 миллиарда рублей с подконтрольной инвестфонду Baring Vostok компании Evison и старшего партнера фонда Майкла Калви.
РИА Новости 10:06
Экономика
Госдума приняла в I чтении поправки в федеральный бюджет 2019 года
Госдума приняла в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
ТАСС 07:12
Экономика
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
RT на русском 09:21
Происшествия
Обвиняемый по делу об угрозах судье Вересов арестован
RT на русском 08:51
Общество
Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции
Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.
РБК 04:46
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча
Комитет рассматривал эпизод с участием белорусского специалиста в перерыве матча 16-го тура «Сочи» — ЦСКА (2:3). Гончаренко в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи, Станиславу Васильеву.
Спорт-Экспресс 06:55
Хоккей
В «Лос-Анджелесе» заявили, что Ковальчук не просил обмена из команды
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк заявил, что российский форвард команды Илья Ковальчук не требовал обмена после своего исключения из состава.
RT на русском 04:56
Общество
В России вырастет максимальный размер пособий по беременности и родам
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет был увеличен с 24 тыс. рублей до 26 тыс. рублей, а минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска поднялся до 52 тыс. рублей.
REGNUM 04:14
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Sputnik Южная Осетия 03:37
Политика
Ветеран ФСБ рассказал о «чудо-таблетках» СССР для космонавтов
Бывший руководитель отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, ветеран ФСБ Николай Рыбкин рассказал правду о якобы существовавших в СССР особых таблетках для космонавтов, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 10:14
Происшествия
В Оренбурге задержали главу областной адвокатской палаты
Глава адвокатской палаты Оренбургской области Валерий Бодашко был задержан по подозрению в продаже адвокатского статуса.
Газета.Ru 09:59
Политика
Генерал ФСБ рассказал о допросе Скрипаля в 2004 году
Экс-руководитель военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Александр Безверхний, возглавлявший службу в 2000-2015 годы, рассказал о том, как допрашивал офицера ГРУ Сергея Скрипаля после его задержания в 2004 году.
Газета.Ru 09:09
Общество
ВС запретил применять декларации об амнистии капиталов в любых делах
Ранее президиум Верховного суда подтвердил абсолютный запрет использовать декларации об амнистии капиталов в уголовных делах, а президент Владимир Путин потребовал от правительства следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов.
РБК 05:29