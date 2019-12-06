Политика

ИА НовороссияИА НовороссияМедведев опроверг наличие «антибелорусских элементов» в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев опроверг существование "антибелорусских элементов" в России, передает "ЦарьГрад".
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Медведев опроверг существование «антибелорусских элементов» в России

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Медведев ответил на слова Лукашенко об «антибелорусском окружении» Путина

Rambler News Service10:16

Медведев опроверг заявление Лукашенко об «антибелорусских элементах» в России

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Медведев: в России нет никаких «антибелорусских элементов»

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ТАСС09:34

Медведев заверил в отсутствии «антибелорусских элементов» в России

Lenta.ru10:01
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 20:42, Ашберн
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