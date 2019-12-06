Политика
ИА НовороссияМедведев опроверг наличие «антибелорусских элементов» в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев опроверг существование "антибелорусских элементов" в России, передает "ЦарьГрад".
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Наука
Выявлены ранее неизвестные последствия сотрясения мозга
В эксперименте приняли участие 36 пациентов, недавно перенесших сотрясение мозга, и 27 никогда с ним не сталкивавшихся.
Общество
Украина поставила России условие по газовым спорам
Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.
Политика
В Совфеде назвали провокацией сообщения о подготовке «марша на Крым»
Сообщения об организации шествия с территории Украины в Крым являются «очередной провокацией» и ни к чему не приведут, заявил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Торпедо» в основное время, уступая к 58-й минуте
Хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижегородцы к 58-й минуте встречи вели со счетом 3:2.
Гаджеты
Премьера: В России появился кнопочный телефон за тысячу рублей с очень мощным аккумулятором
Отечественный бренд FinePower выпустил кнопочный телефон BA245, главной особенностью которого является аккумулятор на 3000 мАч.
Происшествия
В центре Москвы произошла массовая драка в кафе
Политика
Посольство сообщило о приглашении Эрдогана на парад Победы в 2020 году
Россия пригласила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Парад Победы в Москве в 2020 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на российское посольство в Анкаре.
Политика
Комиссия Совета Европы призвала Киев изменить закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.
Происшествия
Пять человек погибли в результате взрыва газа в многоэтажке в Словакии
Взрыв газа произошёл в 12-этажном жилом доме в городе Прешов.
Происшествия
На авиабазе во Флориде произошла стрельба
Общество
Какое платье на Новый год тебе подойдет по знаку зодиака
Lisa.ru подобрала для каждого знака идеальное вечернее платье, в котором можно провести новогоднюю ночь. Овен — I am Studio, 13 500 руб.
Гаджеты
Специалисты Роскачества составили рейтинг наушников
В Роскачестве провели исследования и составили новый рейтинг наушников. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
Футбол
Нигматуллин: «Не понимаю, что происходит с „Локомотивом“. Шок»
Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение железнодорожников в матче 19-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (0:4).
Происшествия
Врачи «оживили» женщину после остановки сердца на 6,5 часов
Как стало известно, испанские медики сотворили определенного рода чудо — им удалось реанимировать 34-летнюю британку, сердце которой не билось на протяжении 6,5 часов в результате переохлаждения.
Общество
ВТБ ответил на ролики Навального
В начале декабря Алексей Навальный опубликовал два ролика, в которых утверждалось, что Светлана Медведева и ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде якобы пользуются самолетами, которые принадлежат офшору банка ВТБ.
Политика
В Кремле прокомментировали дело Егора Жукова
Дело молодого блогера и студента ВШЭ Егора Жукова прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Общество
Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике
Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
Гаджеты
Продажи смартфонов с гибким дисплеем провалились в России
Globallookpress Российский рынок не оценил первый смартфон с гибким дисплеем Samsung Galaxy Fold. Его продажи в России провалились.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Экономика
В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку
Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
Общество
В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
Наука
Противозачаточные таблетки уменьшают мозг женщин
Специалисты из США пришли к выводу, что противозачаточные таблетки обладают свойством уменьшать часть женского мозга.
Кино
Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Наука
Самоодомашнивание людей объяснено изменением работы одного гена
Эксперименты на клеточных культурах показали, что ген BAZ1B, судя по всему, является ключевым генетическим фактором, определившим течение процесса самоодомашнивания человека.
Футбол
Нападающий «Легии» может перейти в «Динамо»
Форвард польской «Легии» Ярослав Незгода может продолжить карьеру в «Динамо».
Политика
Матвиенко потребовала наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Организации, которые не смогут обеспечить учет с помощью "умных счетчиков" к 2023 году, будут оштрафованы.
Гаджеты
Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
Происшествия
В Москве росгвардейцы задержали проникшего в детский сад мужчину
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в состоянии наркотического опьянения, который проник в детский сад в Москве.
Хоккей
Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча НХЛ
Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Армия и оружие
ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета в 2020 году
Тихоокеанский флот в 2020 году примет в состав фрегат "Маршал Шапошников", в настоящее время проходящий модернизацию, а также два корвета: "Гремящий" и "Герой России Алдар Цыденжапов".