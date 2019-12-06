Политика

ИА НовороссияИА НовороссияМедведев опроверг наличие «антибелорусских элементов» в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев опроверг существование "антибелорусских элементов" в России, передает "ЦарьГрад".
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:11, Ашберн
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