Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев осудил попытки «затянуть» в НАТО страны с внутренним конфликтом

Премьер добавил, что такие действия, на его взгляд, противоречат самому договору о создании Североатлантического альянса.
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Медведев осудил попытки «затянуть» в НАТО страны с внутренним конфликтом

РИА Новостивчера в 17:08

Медведев объяснил сербам, почему Россию не устраивает желание НАТО «понатыкать базы»

Царьградвчера в 18:33

Медведев осудил попытки «затянуть» в НАТО государства с внутренними противоречиями

Политика Сегоднявчера в 18:01

Попытки НАТО «затянуть» страны с внутренними конфликтами опасны - Медведев

Украина.ру02:24
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Известия вчера в 21:37
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Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America

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ЕС призвал все страны к сотрудничеству со следствием по МН17

Главы государств и правительств ЕС призвали все страны к сотрудничеству со следствием по крушению малазийского Boeing на Украине в июле 2014 года.
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Замыкает антирейтинг коробка передач фирмы JATCO, получившая название JF011E. Она применяется на Nissan Juke, а также на Qashqai и X-Trail.
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По меньшей мере 96 человек обратились за медицинской помощью в среду в Каталонии, где акции протеста против вердикта региональным политикам, которые причастны к организации референдума о независимости, завершились беспорядками.
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Дмитрий Анатольевич Медведев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года. Председатель партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года. Президент Российской Федерации с 7 мая 2008 по 7 мая 2012.
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