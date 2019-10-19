Политика
РИА НовостиМедведев осудил попытки «затянуть» в НАТО страны с внутренним конфликтом
Премьер добавил, что такие действия, на его взгляд, противоречат самому договору о создании Североатлантического альянса.
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Медведев объяснил сербам, почему Россию не устраивает желание НАТО «понатыкать базы»
Царьградвчера в 18:33
Медведев осудил попытки «затянуть» в НАТО государства с внутренними противоречиями
Политика Сегоднявчера в 18:01
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Общество
В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков
В правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.
РИА Новости 02:36
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 17 октября в 20:29
Экономика
Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой
Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
Коммерсантъ 17 октября в 10:05
Происшествия
Российский лайнер прервал рейс из-за сообщения о бомбе
Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia (ранее «Нордавиа») запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту.
Lenta.ru 03:14
Общество
Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн вчера в 15:43
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва 17 октября в 04:29
Политика
В правительстве назвали странными слова Лукашенко о барьерах России
В правительстве России указали на странность заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно «сдерживающих мер» со стороны России в отношении некоторых белорусских товаров.
РБК вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Катя Гордон попала в серьезное ДТП
Отечественная телеведущая и юрист Катя Гордон попала в серьезное ДТП.
Актуальные Новости вчера в 10:26
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера по цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о снижении на 20% цены на импортный газ для Украины, сообщает в субботу, 19 октября, «РИА Новости».
Известия вчера в 21:37
Фигурное катание
Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America
На первом в сезоне турнире серии Гран-при по фигурному катанию Skate America россиянин Дмитрий Алиев показал второй результат в короткой программе.
Российская газета 01:09
Политика
ЕС призвал все страны к сотрудничеству со следствием по МН17
Главы государств и правительств ЕС призвали все страны к сотрудничеству со следствием по крушению малазийского Boeing на Украине в июле 2014 года.
NewInform вчера в 02:31
Экономика
Россия оценила ущерб от таяния вечной мерзлоты в 150 млрд рублей
Коммерсантъ вчера в 11:39
Политика
Пранкеры Вован и Лексус пригрозили губернатору Аляски аннексией
Российские блогеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) напугали губернатора Аляски Майка Данливи.
Gazeta.SPb вчера в 13:58
Авто
Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП
Замыкает антирейтинг коробка передач фирмы JATCO, получившая название JF011E. Она применяется на Nissan Juke, а также на Qashqai и X-Trail.
SpeedMe вчера в 04:19
Игры
EA раскрыла системные требования Need for Speed Heat
Electronic Arts опубликовала в Origins системные требования гоночной игры Need for Speed Heat.
3DNews 03:12
Происшествия
Укусившему полицейского в Лондоне внуку Назарбаева вынесли приговор
Lenta.ru вчера в 10:53
Армия и оружие
В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны
Известия вчера в 20:53
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Космос
NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Российская газета вчера в 20:24
Происшествия
В ходе акций протеста в Каталонии пострадали почти 100 человек
По меньшей мере 96 человек обратились за медицинской помощью в среду в Каталонии, где акции протеста против вердикта региональным политикам, которые причастны к организации референдума о независимости, завершились беспорядками.
ТАСС 17 октября в 04:31
Кино
The Sun опубликовал рейтинг самых страшных фильмов 2019 года
REGNUM вчера в 02:35
Происшествия
Экс-полковник СК заявил о давлении от ФСБ для оговора Бастрыкина
Другую взятку — $500 тыс. от основателя сети ресторанов «Якитория» Олега Шейхаметова — получил лично начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Максименко: за деньги особист должен был проигнорировать «непроцессуальные решения» следователей насчет судьбы Кочуйкова.
РБК 17 октября в 06:54
Футбол
Лэмпард поделился ожиданиями от матча «Челси» – «Ньюкасл»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмдпард высказался о встрече его команды с «Ньюкаслом». Матч пройдет в субботу в рамках девятого тура АПЛ.
Soccer.ru 03:16
Общество
Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes
Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
Коммерсантъ вчера в 23:49
Футбол
Лионель Месси: Очевидно, останусь в «Барселоне» до конца карьеры
Bookmaker-ratings.ru 00:07