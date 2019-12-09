Общество

РИА НовостиРИА НовостиМедведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Уволена замглавы Росалкогольрегулирования Голосная

BFM.ru13:08

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Медведев уволил побывавшую в СИЗО замглавы Росалкогольрегулирования

РБК13:09

Уволена находящаяся под следствием заместитель главы Росалкогольрегулирования

Коммерсантъ13:32
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Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
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Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
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Советники лидеров «нормандской четверки» удалились на совещание

Советники лидеров «нормандской четверки» удалились из основного зала переговоров, чтобы внести правки в некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита.
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Политика

Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа

ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.
РБК 14:38
Политика

Путин рассказал о впечатлениях от первой встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что остался доволен встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
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В московском медцентре 5 лет живет здоровая девочка, рожденная на 26-й неделе

Девочка родилась в 2014 году на 26-й неделе беременности, но не провела дома больше недели.
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Тренер «Зенита» Семак верит в честность «Лиона» и «Лейпцига»

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак в преддверии матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой" заявил, что не верит в возможность "договорняка" между французским "Лионом" и немецким "Лейпцигом", который выведет оба клуба в плей-офф.
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Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»

Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
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Общество

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Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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Зеленский принес на саммит в Париже «шпаргалку» на русском языке

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В Белоруссии начали переговоры о совместных учениях с НАТО

В Белоруссии не исключают возможности проведения совместных учений с НАТО.
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Спорт

Спортивный юрист призвал РУСАДА как можно быстрее принять решение

Спортивный юрист Артём Пацев призвал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) как можно быстрее принять решение по поводу вердикта Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Екатерина Варнава отменила свадьбу

Екатерина Варнава отменила свадьбу Екатерина Варнава высказалась о свадьбе с возлюбленным.
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Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
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