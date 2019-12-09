Общество
РИА НовостиМедведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Политика
Путин остался доволен тем, как прошла встреча с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что доволен результатами своей встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Политика
В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм
Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
Спорт
WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Футбол
Гвардиола: «Ман Сити» не может конкурировать с топовыми клубами Европы
"Манчестер Сити" в субботу уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2 и потерпел четвертое поражение в чемпионате Англии в текущем сезоне - столько же, сколько "Сити" проиграл на протяжении всего прошлого сезона премьер-лиги, когда стал чемпионом страны.
Происшествия
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти
С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.
Политика
Путин и Зеленский поговорили в Париже без Макрона и Меркель
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели двусторонние переговоры в рамках встречи в «нормандском формате» в Елисейском дворце Парижа.
Политика
Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot, заявил Эрдоган
Анкара не откажется от российских систем ПВО С-400 ради того, чтобы купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Политика
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
Политика
Советники лидеров «нормандской четверки» удалились на совещание
Советники лидеров «нормандской четверки» удалились из основного зала переговоров, чтобы внести правки в некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита.
Политика
Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа
ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.
Политика
Путин рассказал о впечатлениях от первой встречи с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что остался доволен встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Спорт
Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Общество
В московском медцентре 5 лет живет здоровая девочка, рожденная на 26-й неделе
Девочка родилась в 2014 году на 26-й неделе беременности, но не провела дома больше недели.
Футбол
Тренер «Зенита» Семак верит в честность «Лиона» и «Лейпцига»
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак в преддверии матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой" заявил, что не верит в возможность "договорняка" между французским "Лионом" и немецким "Лейпцигом", который выведет оба клуба в плей-офф.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»
Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление по поводу своего магазина
В сентябре прошло торжественное открытие, магазин занимался как одеждой, так и аксессуарами, но прошло всего три месяца и что-то явно пошло не по плану, раз уж Анна решила отречься от перспективного бизнес-проекта.
Общество
Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан
Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.
Общество
Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей
Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Армия и оружие
Как выглядит стелс-корабль ВМС Швеции на экране радара
В сети появился снимок экрана бортового радара одного из кораблей Швеции, находившегося на момент съёмки в примерно в 250-300 м от корвета типа «Висбю» (Visby).
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Политика
Зеленский принес на саммит в Париже «шпаргалку» на русском языке
Президент Украины Владимир Зеленский принес на переговоры в «нормандском формате» бумагу с рукописным текстом на русском языке.
Здоровье
Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии
Технологии
«Тинькофф» объединил все сервисы в одном окне
Банк «Тинькофф» обновил приложение: в нем появится окно «Сервисы», в котором представлены все и финансовые, и потребительские услуги, рассказал представитель банка.
Армия и оружие
В Белоруссии начали переговоры о совместных учениях с НАТО
В Белоруссии не исключают возможности проведения совместных учений с НАТО.
Спорт
Спортивный юрист призвал РУСАДА как можно быстрее принять решение
Спортивный юрист Артём Пацев призвал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) как можно быстрее принять решение по поводу вердикта Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава отменила свадьбу
Екатерина Варнава отменила свадьбу Екатерина Варнава высказалась о свадьбе с возлюбленным.
Космос
Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря
Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.