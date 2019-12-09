Общество

RT на русскомRT на русскомМедведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело. Как отмечается в распоряжении, решение принято по просьбе самой Голосной.
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Медведев уволил попавшую под следствие замглавы Росалкогольрегулирования

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Уволена находящаяся под следствием заместитель главы Росалкогольрегулирования

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Медведев уволил побывавшую в СИЗО замглавы Росалкогольрегулирования

РБК13:09

Уволена замглавы Росалкогольрегулирования Голосная

BFM.ru13:08
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Президент России Владимир Путин заявил, что газ для Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас.
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После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

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Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
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Опубликован текст документа «нормандской встречи»

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Умер вдохновитель Ice Bucket Challenge Пит Фрейтс

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Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

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Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав его боевиком.
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Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне

Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.
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В сентябре 2019 года первым комплексами С-400 оснастили полк на острове южного архипелага Новая Земля.
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Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
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СМИ сообщили о намерении Китая отказаться от зарубежной техники

Правительство Китая решило через три года полностью отказаться от использования в государственных учреждениях и общественных организациях компьютерного оборудования, созданного за пределами страны.
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