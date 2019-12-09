Общество

RT на русскомRT на русскомМедведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело. Как отмечается в распоряжении, решение принято по просьбе самой Голосной.
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Медведев уволил попавшую под следствие замглавы Росалкогольрегулирования

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Уволена находящаяся под следствием заместитель главы Росалкогольрегулирования

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Медведев уволил побывавшую в СИЗО замглавы Росалкогольрегулирования

РБК13:09

Уволена замглавы Росалкогольрегулирования Голосная

BFM.ru13:08
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Житель Санкт-Петербурга выложил на Авито более чем ценную вещицу – мужчина предлагает купить у него редкую монету за миллиард рублей.
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