Политика
Газета.RuМедведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Читать в источнике
Оценить302
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
Политика
США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН
Соединенные Штаты отказали в выдаче виз 18 российским дипломатам, планировавшим принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
РБК 18:48
Энергетика
Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти
"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:00
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru 07:19
Армия и оружие
Трамп заявил, что вывел войска из Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против, чтобы президент Сирии Башар Асад защищал курдов в своей стране от наступления Турции.
РИА Новости 15:26
Кино
Disney представила трехчасовой трейлер контента своего стрим-сервиса
Кинокомпания Walt Disney опубликовала в YouTube трехчасовой трейлер, в котором представлен контент стрим-сервиса Disney+.
Культуромания 16:37
Политика
Пристайко рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском 16:55
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Вести.Ru 08:32
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
РИА Новости 16:36
Общество
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов
RT на русском 11:20
Футбол
Удальцов вернулся на должность начальника команды московского «Динамо»
Александр Удальцов вернулся на должность начальника команды московского "Динамо", сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 13:44
Политика
Президент Израиля просит Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которую Химкинский суд 11 октября приговорил к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.
Ридус вчера в 09:59
Армия и оружие
Зеленский посетил передовую в Донбассе
Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.
Газета.Ru 12:40
Хоккей
Задоров забросил первую шайбу в сезоне
В первом периоде россиянин отличился после передач Микко Рантанена и Нэтана Маккиннона. Это первая шайба Задорова в текущем сезоне.
Sports.ru 17:50
Футбол
Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Газета.Ru 18:40
Музыка
Шнуров раскрыл планы после роспуска «Ленинграда»
Шнуров говорил, что группа полностью реализовала себя, а возможности развиваться за рубежом он не видит, напоминает деловая газета «Взгляд».
URA.Ru вчера в 03:02
Политика
Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта
Российский президент Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта, найденного в Якутии.
Политика Сегодня 13:50
Финансы
В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах
Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
RT на русском 09:51
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
В населённом пункте Новонежино Приморского края произошло частичное обрушение пятиэтажного дома из-за взрыва боеприпаса.
RT на русском 15:07
Армия и оружие
Трамп потребовал от Эрдогана прекратить огонь в Сирии
Президент США Дональд Трамп позвонил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и потребовал немедленно прекратить огонь в Сирии, заявил американский вице-президент Майк Пенс, передает Reuters.
РБК 18:50
Общество
Более 22 тысяч НКО приняли участие в конкурсе президентских грантов
Более 22 тысяч некоммерческих организаций приняли участие в конкурсе президентских грантов в этом году, об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
РАПСИ 08:44
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия
В Красноярске задержали подозреваемых в избиении мужчины до смерти
Rambler News Service 14:19
Политика
Украинские националисты вышли на марш в Киеве
В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
РБК 10:11
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Шанхае.
Нева Спорт вчера в 06:06
Фигурное катание
Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке.
Sports.ru 13:42
Космос
Снимок телескопа Хаббл показал как галактика в созвездии Гидры выглядит в 3D
13.10.19 Космический телескоп Хаббл сфотографировал спиральную галактику NGC 3717.
Портал Поиск вчера в 08:46