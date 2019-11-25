Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет первой отменять контрсанкции, сообщает ТАСС. В ходе переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне российский премьер отметил, что ряд компаний в РФ выступают за сохранение контрсанкций навсегда.

Медведев заявил, что Россия не намерена первой отменять контрсанкции

Экономика Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.

Политика Зеленский подписал закон о наказании чиновников за незаконное обогащение Подписанный Зеленским закон восстановил в Уголовном кодексе статью об уголовной ответственности за приобретение чиновниками активов, стоимость которых составляет около $250 тыс. и превышает их законные доходы.

Общество Суд изъял имущество бывшего главы Марий Эл на 2,2 млрд рублей В иске о конфискации фигурировали 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, торговый центр, спорткомплекс, коллекция часов и сбережения в 8,5 млн руб. Как сообщил адвокат господина Маркелова ТАСС, решение суда будет обжаловано.

Происшествия Задержавший Голунова экс-полицейский возглавил винный департамент Бывший оперативник УВД Акбар Сергалиев, который был уволен после задержания журналиста Ивана Голунова, стал главой департамента сети «Красное и белое».

Политика Лукашенко назвал Калининград «нашей областью» 25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в рамках XVI заседания Российско-белорусского совета по сотрудничеству.