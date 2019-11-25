Политика

Газета.RuГазета.RuМедведев заявил, что Россия не намерена первой отменять контрсанкции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет первой отменять контрсанкции, сообщает ТАСС. В ходе переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне российский премьер отметил, что ряд компаний в РФ выступают за сохранение контрсанкций навсегда.
Читать в источнике
Комментировать297

Подробнее о событии

Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции

ТАСС09:11

Медведев сообщил о просьбах сохранить контрсанкции навсегда

РБК09:41

Медведев оценил возможность отмены контрсанкций в отношении ЕС

Известия09:21

Россия не станет первой отменять санкции против ЕС

Телеканал 360°09:16

Медведев: Россия не будет первой отменять контрсанкции

Коммерсантъ09:43

Медведев объяснил позицию России по санкциям

RT на русском09:04

Медведев отметил важность личного диалога на переговорах

РИА Новости09:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Общество

Умер советский диссидент и писатель Михаил Хейфец

В Иерусалиме умер советский и израильский писатель, диссидент и журналист Михаил Хейфец.
Lenta.ru 12:57
Экономика

Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
РБК 08:12
Футбол

В Парагвае футболист укусил соперника за голову

Soccer.ru 09:53
Политика

Зеленский сообщил о готовности к встрече в нормандском формате

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности к саммиту лидеров стран нормандского формата, который пройдёт 9 декабря.
RT на русском 12:15
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Фигурное катание

Тарасова заступилась за Ягудина: «Он комментирует объективно»

МК-Спорт 10:02
Политика

Зеленский подписал закон о наказании чиновников за незаконное обогащение

Подписанный Зеленским закон восстановил в Уголовном кодексе статью об уголовной ответственности за приобретение чиновниками активов, стоимость которых составляет около $250 тыс. и превышает их законные доходы.
ТАСС 12:52
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Российская газета 04:15
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Общество

Суд изъял имущество бывшего главы Марий Эл на 2,2 млрд рублей

В иске о конфискации фигурировали 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, торговый центр, спорткомплекс, коллекция часов и сбережения в 8,5 млн руб. Как сообщил адвокат господина Маркелова ТАСС, решение суда будет обжаловано.
Коммерсантъ 12:02
Происшествия

Задержавший Голунова экс-полицейский возглавил винный департамент

Бывший оперативник УВД Акбар Сергалиев, который был уволен после задержания журналиста Ивана Голунова, стал главой департамента сети «Красное и белое».
Примечания 10:53
Финансы

Рубль продолжит получать поддержку

В России продолжается налоговый период.
REGNUM 01:54
Политика

Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»

25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в рамках XVI заседания Российско-белорусского совета по сотрудничеству.
Газета.Ru 10:43
Общество

Пикапы Tesla Cybertruck и Ford F-150 на видео перетягивали канат

В своем Twitter американский изобретатель опубликовал видео, на котором запечатлели противостояние нового Tesla Truck и пикапа Ford F-150, с которым сравнивают новинку.
SpeedMe 00:19
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
Происшествия

Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Lenta.ru 07:18
Спорт

СМИ: комитет WADA рекомендовал отстранить Россию на четыре года

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполкому отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года, сообщает New York Times.
РИА Новости 13:59
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского

Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости 13:29
Происшествия

Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СК

RT на русском 12:59
Армия и оружие

ВКС России запустили «Союз» с военным спутником с космодрома «Плесецк»

Воздушно-космические силы России осуществили запуск ракеты-носителя «Союз» с военным спутником с космодрома «Плесецк».
REGNUM 13:43
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Shraibikus News 05:23
Футбол

В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле

Sport24.ru вчера в 03:59
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

РИА Новости 12:41
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
РБК 11:42
Кино

В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix

Gmbox.ru вчера в 12:07
Происшествия

В Саратовской области четвертый день ищут 12-летнего ребенка

В Самойловском районе Саратовской области четвертый день ищут 12-летнего Артура Шмыглева.
СаратовБизнесКонсалтинг 02:30
Гаджеты

В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google

Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
Astera 03:36
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 10:29
Космос

Полярные воронки образовались вблизи полюсов Земли: NASA готовит миссию по их изучению

Экология Регионов 23 ноября в 00:55
Энергетика

Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»

По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
REGNUM 12:40
Как работают Яндекс.Новости?
Война санкцийБольше новостей по теме
Главное