Общество
РЕН ТВМедведев отменил 1,2 тысячи устаревших актов РСФСР
Российский премьер-министр подписал постановление об отмене с 1 января этого года 1259 устаревших правительственных актов РСФСР. Как он сообщил на совещании со своими подчиненными, в скором времени выйдет еще один документ по почти 3600 актам СССР правительственного уровня.
Читать в источнике
Оценить110
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 10:36, Ашберн
Кино
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
Происшествия
Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ
Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Шоу-бизнес
В театре Кадышевой опровергли слухи о драке с Бабкиной
В театре Надежды Кадышевой "Золотое кольцо" опровергли слухи о том, что певица подралась со своей коллегой Надеждой Бабкиной на съемках "Голубого огонька".
Экономика
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти
Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
Биатлон
Тихонов намекнул на будущее увольнение Губерниева
Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов высказался по поводу комментатора Дмитрия Губерниева.
Футбол
Легендарный футболист сборной Турции Шукюр работает таксистом в США
Один из самых известных турецких футболистов, бывший нападающий стамбульского «Галатасарая» и сборной Турции Хакан Шукюр в интервью Welt am Sonntag рассказал, что вынужден работать в США водителем Uber и продавать книги.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Фигурное катание
СМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу
Гаджеты
Microsoft порекомендовал пользователям Windows 7 обновить ПК
Компания Microsoft настоятельно рекомендует всем своим пользователям обновить ПО до Windows 10.
Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Политика
Мирные переговоры по Ливии в Москве сорвались
Мирные переговоры между главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Москве сорвались в связи с отказом первого.
Политика
Израиль и Россия выключают Польшу, обеливая коммунизм — писатели
Своё мнение на страницах журнала высказали два польских известных писателя — Павел Лисицкий, который по совместительству является главным редактором Do Rzeczy, и Рафал Земкевич.
Общество
Принцы Уильям и Гарри прокомментировали данные о кризисе в отношениях
Британские принцы Уильям и Гарри опровергли сообщения СМИ о кризисе в их отношениях.
Экономика
В начале января акции «Казаньоргсинтеза» подорожали на 40%
Сегодня ценные бумаги ПАО "Казаньоргсинтез" существенно подорожали на торгах Московской биржи.
Технологии
В Твери идёт работа над исследованием искусственного интеллекта
Что касается собственно искусственного интеллекта и его сравнения с естественным, то эта тема несколько потерялась в ходе обсуждения необычных высказываний докладчика.
Политика
Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США
Футбол
«Реал» обыграл «Атлетико» и завоевал Суперкубок Испании
Политика
В Берлине пройдет конференция по ситуации в Ливии
На переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые состоялись 11 января, президент РФ отметил, что такой саммит действительно должен быть эффективным при условии, что в нем примут участие государства, заинтересованные в разрешении кризиса в Ливии.
Здоровье
Врач-диетолог Торопыгина перечислила лучшие продукты для похудения
Советами о правильном питании для желающих сбросить вес поделилась врач-диетолог Ирина Торопыгина.
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий
В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.
Общество
Худшие платья Critics’ Choice Awards
Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Гаджеты
Создатель iPod рассказал историю появления гаджета
Бывший директор департамента по разработке и выпуску iPod Тони Фаделл рассказал об истории работы над популярным плеером.
Общество
КС обязал медиков предоставлять документы умерших пациентов их родным
Согласно решению Конституционного суда (КС) РФ, медучреждения обязаны обусловливать доступ родных, супругов либо других заинтересованных граждан к медицинской документам умершего пациента.
Футбол
Баринов: у «Локомотива» есть шансы догнать «Зенит»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мнением о подготовке команды к весенней части чемпионата России сезона-2019/2020.
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Культура