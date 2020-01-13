Общество

РЕН ТВРЕН ТВМедведев отменил 1,2 тысячи устаревших актов РСФСР

Российский премьер-министр подписал постановление об отмене с 1 января этого года 1259 устаревших правительственных актов РСФСР. Как он сообщил на совещании со своими подчиненными, в скором времени выйдет еще один документ по почти 3600 актам СССР правительственного уровня.
Читать в источнике
Комментировать93

Подробнее о событии

Медведев отменил акты советской антиалкогольной кампании

Российская газета08:58

Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене более тысячи устаревших правительственных актов

Эхо Москвы06:32

Чуйченко: проделано две трети работы по отмене актов по «регуляторной гильотине»

ТАСС06:24

Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов

RT на русском06:25

Медведев отменил 1259 устаревших актов в рамках «регуляторной гильотины»

Коммерсантъ06:24

Медведев с 1 февраля отменяет действие 1259 актов РСФСР и СССР

REGNUM07:21

Среди отмененных Медведевым актов РСФСР есть документы 1917-2002 годов

РИА Новости08:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Общество

Худшие платья Critics’ Choice Awards

Peopletalk 05:07
Происшествия

В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета

Член экипажа авиакомпании Finnair выпал из припаркованного самолета А320, получив травмы, в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes).
РИА Новости 11:31
Гаджеты

Galaxy S20 и Huawei P40 развяжут новую войну камер в смартфонах

iXBT.com 08:24
Армия и оружие

NBC рассказал о приказе Трампа убить Сулеймани от июня 2019 года

Президент США Дональд Трамп санкционировал проведение операции по устранению иранского генерала Касема Сулеймани еще семь месяцев назад, если по вине Ирана погибнет хоть один гражданин Соединенных Штатов.
Известия 07:51
Кино

В России будет снят ремейк картины «Гостья из будущего»

Напомним, что оригинальная картина «Гостья из будущего» Павла Арсенова вышла на телевидении в 1985 году.
OvideO.ru вчера в 06:53
Общество

Семьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку

В Госдуму внесен законопроект, упрощающий для семейных россиян переход на ипотеку с более выгодными условиями.
Российская газета 04:00
Происшествия

Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой

Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Российская газета 04:25
Шоу-бизнес

Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде

Газета.Ru 06:52
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 11 января в 17:34
Политика

Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии

На московских переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, в которых приняли участие представители ливийских сторон, достигнут прогресс.
RT на русском 11:18
Биатлон

Тихонов намекнул на будущее увольнение Губерниева

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов высказался по поводу комментатора Дмитрия Губерниева.
Pravda.Ru 09:58
Политика

Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля

Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
Lenta.ru 09:53
Кино

«Дылда» не вошла в число номинантов на «Оскар»

Картины, выдвинутые Южной Кореей, Испанией и Францией, включены в список номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм", в число претендентов не вошла лента российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019).
ТАСС 09:05
Общество

Страдать и плакать: Медведев призвал не радоваться Новому году

Каждый новый год хуже старого и приближает конец жизни, процитировал Антона Павловича Чехова глава российского правительства на вручении правительственных премий журналистам 13 января 2020 года, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 10:36
Политика

В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту

Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Lenta.ru 07:59
Общество

ФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовых операторов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала жалоб на повышение операторами связи стоимости на некоторые архивные тарифы, заявил ТАСС заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.
Коммерсантъ 07:01
Общество

В Госдуму внесли проект постановления об амнистии к 75-летию Победы

В проекте постановления 14 пунктов, пишет Znak.com.
Говорит Москва 09:55
Происшествия

В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана

Российская газета 02:49
Шоу-бизнес

Театры Бабкиной и Кадышевой назвали фейком слухи о драке певиц

Театр "Русская песня" назвал фейком слухи о драке Надежды Бабкиной и Надежды Кадышевой на "Голубом огоньке".
Piter.tv 08:31
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы

Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Ugpressa.ru вчера в 15:32
Общество

Варшава не планирует официально отмечать 75-летие освобождения города

Как сообщал летом 2019 года телеканал «Москва 24», первый в 2020 году запуск салюта в честь 75-летия освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков состоится в Москве 17 января в честь Варшавы.
RT на русском 10:14
Экономика

Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд

Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
РБК 10:34
Финансы

Эксперты рассказали, что будет с рублем в 2020 году

«Лента. ру.» приводит слова эксперта, согласно которым за минувший год соотношение рубля к доллару укрепилось более, чем на 10% - это очень хорошо.
Deita.ru 03:15
Общество

Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России

По данным аудитора, более трети всех аварий в 2017 (40,1%) и в 2018 году (35,3%) связаны с такими нарушениями.
РБК вчера в 16:00
Политика

Зеленский поставил свою жену на должность вместо жены Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою жену Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» («Художественный арсенал»), при этом супруга бывшего главы государства Петра Порошенко покинула этот совет.
Взгляд.ру 11:29
Политика

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Происшествия

Суд арестовал директора школы по делу о покушении на жену депутата

РБК 11:38
Футбол

Орлов раскрыл позицию, на которую «Зенит» активно ищет футболиста

Команда имеет двух выдающихся форвардов (это Артем Дзюба и Сердар Азмун — ред.). Нужно, чтобы их кто-то снабжал мячами, подыгрывал им. Мне и Сергей Богданович Семак, и Александр Иванович Медведев говорили, что «Зенит» ищет хорошую «десятку» (условный номер, под которым обычно играет плеймейкер — ред.). Если по такому футболисту получится договориться, то будут покупать.
АБН 05:35
Политика

Вице-президент Абхазии подал в отставку

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке. Его обращение было опубликовано на сайте президента республики.
Известия 04:10
Кино

Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»

ФАН 11 января в 04:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное