Общество

ВедомостиВедомостиМедведев отменил часть устаревших правительственных актов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене с 2020 г. 1259 устаревших правительственных актов РСФСР, говорится на сайте правительства. В ближайшее время выйдет еще один документ почти по 3600 актам СССР правительственного уровня.
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Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов

RT на русском06:25

Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене более тысячи устаревших правительственных актов

Эхо Москвы06:32

Среди отмененных Медведевым актов РСФСР есть документы 1917-2002 годов

РИА Новости08:29

Декреты канут в Лету

Российская газета12:08

Медведев отменил 1259 устаревших актов в рамках «регуляторной гильотины»

Коммерсантъ06:24

Медведев с 1 февраля отменяет действие 1259 актов РСФСР и СССР

REGNUM07:21

Чуйченко: проделано две трети работы по отмене актов по «регуляторной гильотине»

ТАСС06:24
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