Общество
Газета.RuМедведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ". Уточняется, что под постановление попадут более 20 000 актов.
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Дмитрий Медведев запустил «регуляторную гильотину» в отношении нормативных документов СССР
BFM.ru11 сентября в 14:49
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10 сентября Порошенко в очередной раз не пришёл на допрос в ГБР, его показания принёс адвокат Игорь Головань.
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Массовая драка в столовой российского газового завода попала на видео
Lenta.ru вчера в 09:42
Общество
ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.
Газета.Ru 02:10
Финансы
Авен раскритиковал передачу банка «Открытие» государству
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен считает ошибкой передачу банка «Открытие» государству.
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Интернет
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Фигурное катание
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Судьи чемпионата по плаванию на Аляске лишили победы британскую спортсменку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника, пишет The Sun.
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Проблема отсутствия современных моделей управления существует по сей день и остается самой актуальной и ключевой, в России нет понимания, как именно развивать экономику, нет соответствующей бизнес-модели, считает глава Сбербанка Герман Греф.
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