Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ". Уточняется, что под постановление попадут более 20 000 актов.

Наука Движения киберспортсменов в кресле позволили выявить их уровень Из каждой сессии ученые извлекали паттерны, по которым можно оценивать поведение игрока: с какой частотой и интенсивностью он двигается или крутится на кресле для каждой из трех осей и как часто откидывается на спинку кресла.

Политика Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября «С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.

Экономика Материнский капитал увеличится до 466 тысяч рублей в 2020 году Заместитель председателя российского правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что со следующего года размер материнского капитала увеличится на 3,8% и составит 466 тысяч рублей.

Политика Зеленский призвал сохранить санкции против России Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкций против России.

Гаджеты Роскачество протестировало 23 новых смартфона Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений.

Политика Зеленский назвал отношения с Трампом прекрасными Глава Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения нового украинского руководства с администрацией президента США Дональда Трампа.

Общество Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.

Гаджеты Создано устройство, которое подменит солнечные батареи по ночам Специалисты из Стэнфордского университета представили свое новое устройство, с помощью которого можно вырабатывать электричество.

Фигурное катание Медведева стала второй на турнире в Канаде после короткой программы Фигуристка Евгения Медведева получила 75,14 балла за короткую программу на турнире Autumn Classic International.

Политика Порошенко явился на допрос в ГБР 10 сентября Порошенко в очередной раз не пришёл на допрос в ГБР, его показания принёс адвокат Игорь Головань.

Общество ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.

Финансы Авен раскритиковал передачу банка «Открытие» государству Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен считает ошибкой передачу банка «Открытие» государству.

Интернет Mail.ru Group запустила собственный мессенджер для бизнеса Mail.ru Group запустила собственный мессенджер для бизнеса Myteam. Об этом сообщает ТАСС по информации пресс-службы компании.

Фигурное катание Валиева хочет кататься еще увереннее, чем на Гран-при в Челябинске Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что она с осторожностью выступала в короткой программе на этапе юниорского Гран-при в Челябинске.

Волейбол Российские волейболисты стартовали на чемпионате Европы с победы Мужской чемпионат Европы по волейболу впервые в истории проходит в четырех странах с участием 24 сборных.

Спорт Пловчиху лишили победы в США из-за слишком открытого купальника Судьи чемпионата по плаванию на Аляске лишили победы британскую спортсменку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника, пишет The Sun.

Происшествия Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье.

Политика Минздрав поддерживает введение акцизов на электронные сигареты Минздрав РФ поддерживает проект правительства РФ о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости.

Экономика Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.

Технологии Россиян предупредили о сложностях с доступом к сайтам В ближайшее время миллионы россиян испытают серьезные сложности с доступом в интернет, предупредили эксперты.

Политика Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии Украины Верховная рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.