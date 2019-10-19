Политика

ТАССТАССМедведев отметил личный вклад Милорада Додика в расширение взаимодействия с Россией

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Российский премьер отметил личный вклад Додика "в развитие и расширение взаимодействия с Россией". Член Президиума Боснии и Герцеговины указал на высокий уровень сотрудничества между Россией и Республикой Сербской и Боснией и Герцеговиной.
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Футбол

Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов» со счетом 6:1

РИА Новости 14:17
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Происшествия

В пожаре под Ярославлем погибли пятеро детей и двое взрослых

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области, огонь унес жизни шести человек, из которых пятеро – дети.
Петербургский дневник 03:55
Происшествия

Евросоюз выразил соболезнования после прорыва дамбы под Красноярском

РБК 13:01
Общество

Суд лишил актрису Бочкарёву водительских прав

Судебный участок мирового судьи №105 признал актрису Наталью Бочкарёву виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование и лишил её водительских прав, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 06:33
Экономика

Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
Rambler News Service 08:40
Футбол

Гризманн: «Постепенно сыгрываюсь с Месси и Суаресом»

Что касается атакующего трио нашего клуба, то будет игры, как лучше этой, так и хуже. Я, Месси и Суарес начинаем сыгрываться друг с другом.
Soccer.ru 10:40
Армия и оружие

Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах «Панцирь»

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, говоря о сообщениях про заинтересованность Сербии в покупке российских зенитного ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", заявил, что у РФ есть с сербами связи по этому виду вооружений.
РИА Новости 13:00
Происшествия

Жестокое обращение с орловской девочкой-маугли опровергли

Детский омбудсмен Орловской области Владимир Поляков опроверг жестокое обращение с девочкой-маугли.
Lenta.ru 14:41
Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Шоу-бизнес

Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет

Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Woman.ru 05:04
Кино

Тарантино отказался перемонтировать свой фильм из-за китайской цензуры

Российская газета 12:43
Общество

Россия передаст Сербии лист из Евангелия в обмен на картины Рериха

Россия передаст Белграду Петербургский лист Мирославова Евангелия в обмен на картины Николая Рериха.
РБК 12:08
Здоровье

Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов

Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru вчера в 19:44
Здоровье

По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников

«Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.
Соловей.Инфо 05:15
Наука

Крупным динозаврам помогали охлаждаться сосуды головы

Американские исследователи выяснили, что сосуды головы помогали крупным динозаврам охлаждаться.
МедиаПоток вчера в 12:17
Политика

Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к саммиту «Нормандской четверки», об этом 19 октября сообщается на сайте президента России.
REGNUM 13:25
Происшествия

В Турции погибла пятилетняя девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
Кино

Первая серия фильма «Екатерина. Самозванцы» появилась в Сети до эфира

Тут можно вспомнить, как "Россия 1" в свое время и "Ликвидацию" начинала показывать в воскресенье, в эфире, хотя принято начинать показ сериала в начале недели.
Российская газета 05:07
Шоу-бизнес

Молодая возлюбленная Петросяна тратит миллионы на дизайнерские вещи

Молодая спутница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова тратит миллионы на свой гардероб и аксессуары.
URA.Ru вчера в 21:46
Происшествия

Ребенок умер на борту рейса Пхукет — Москва

Самолет Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», летевший с Пхукета в Москву, экстренно сел в Казани из-за смерти годовалого ребенка, передает Life.ru.
Рамблер вчера в 11:25
Политика

Захарова: британские власти нарушают права граждан

В своем посте в Fb Захарова сообщила, что четвертый год в Англии не могут реализовать итоги референдума, нарушая тем самым гражданские права всех проголосовавших.
Вести.Ru 13:13
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Apple выпустит новые наушники AirPods Pro в октябре

Apple в скором времени представит новые беспроводные наушники AirPods.
Политическая Экспертиза вчера в 23:27
Общество

Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк

Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном

Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 вчера в 06:34
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В открытый космос впервые в истории вышли сразу две женщины

С борта Международной космической станции в открытый космос вышли сразу две женщины.
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Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
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В Сети опубликовано первое фото PlayStation 5 для разработчиков

В Сети появилась первая фотография игровой консоли PlayStation 5 от источника, пожелавшего остаться анонимным.
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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины с 15 ноября 2010 года по 19 ноября 2018 года; в 1998-2001 гг. и 2006-2010 гг. был премьер-министром РС. Руководитель Союза независимых социал-демократов. На выборах 2018 года Додик был избран сербским членом президентства Боснии и Герцеговины, одержав победу над действующим президентом Младеном Иваничем.
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