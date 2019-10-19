Российский премьер отметил личный вклад Додика "в развитие и расширение взаимодействия с Россией". Член Президиума Боснии и Герцеговины указал на высокий уровень сотрудничества между Россией и Республикой Сербской и Боснией и Герцеговиной.

Медведев отметил личный вклад Милорада Додика в расширение взаимодействия с Россией

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