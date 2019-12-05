Экономика

News.ruNews.ruМедведев отметил самую низкую инфляцию за всю историю России

Темпы инфляции в России по итогам 2019 года станут самыми низкими в истории страны — на уровне 3,8%, рассказал глава кабмина Дмитрий Медведев во время общения с журналистами. Это означает, что цены меняются именно в этом пределе.
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Дмитрий Медведев
Другие цифры. Они, в общем и целом, вполне благоприятные и, можно даже сказать, хорошие для нашей экономики, а стало быть, для всех, кто живет в нашей стране. Например, цифры инфляции. Инфляция в этом году будет в пределах 3,8 процента.
— Дмитрий Медведев, российский политикLenta.ru 05 декабря в 04:10

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