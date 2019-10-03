Политика

ВедомостиВедомостиМедведев отправил в отставку главу Росгидромета

Яковенко возглавлял Росгидромет с сентября 2017 г. До этого он три года занимал должность заместителя руководителя ведомства. Об отставке Яковенко ранее писали Telegram-каналы «Политджойстик» политолога Марата Баширова и «Зеленый змий».
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с чего всё началось
Премьер Дмитрий Медведев освободил
 от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
Ведомости09:55

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Медведев уволил главу Росгидромета

РИА Новости09:21

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URA.Ru09:46

Медведев освободил от должности руководителя Росгидромета Максима Яковенко

ТАСС09:41

Главу Росгидромета уволили

Телеканал 360°09:22

Медведев уволил главу Росгидромета

Коммерсантъ09:55

Медведев уволил главу Росгидромета

РБК09:54

Глава Росгидромета ушел в отставку

Znak.com06:24
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