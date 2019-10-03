с чего всё началось

Максим Яковенко освобожден от должности главы Росгидромета, говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева.

Политика Соловьев заявил о травле против него Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.

Гаджеты Почти даром. Xiaomi Mi Mix Alpha продают за $140 000 В конце прошлого месяца китайский производственный гигант Xiaomi представил концептуальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, который стал во многом уникальным устройством.

Политика В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу «Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.

Гаджеты Компания Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса Компания Apple на 10 процентов увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными с Россией Украина и Россия на следующей неделе могут совершить «масштабный обмен» удерживаемыми лицами, заявил в эфире программы «Право на власть» на украинском телеканале «1+1» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Энергетика Минфин оценил последствия от падения цен на нефть до $10 за баррель При самом неблагоприятном сценарии цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за баррель и останутся на этом уровне в течение десяти лет.

Происшествия В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.

Политика В Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.

Политика Волкер 10 часов давал показания конгрессу по импичменту Трампа Причиной для слушаний в конгрессе с участием Волкера стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором они обсуждали ситуацию вокруг работы на Украине сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена.

Политика Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ Телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента России Владимира Путина, призвавшего не очернять Украину и украинцев на российском ТВ.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались после двух лет отношений.

Шоу-бизнес У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.

Шоу-бизнес Заворотнюк освободилась от долгов Решением столичного суда требования банка были частично удовлетворены, а в пользу истца взыскана задолженность в размере $537 тыс. В перечень входили и пошлины — 60 тыс. руб. Но к 2017 году Анастасия выплатила лишь $8 тыс. К 2019 году Заворотнюк, согласно документам, рассчиталась с долгами.

Здоровье Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак» Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.

Политика В Японии собрались вывести переговоры с Россией на новый уровень Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его правительство намерено вывести переговоры с Россией на новый уровень для разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора.

Происшествия Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах С 1 февраля 2020 года популярный среди россиян мессенджер WhatsApp перестанет работать на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.