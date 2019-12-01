Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не оставил без внимания критику со стороны главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, который остался недоволен работой судейской бригады во главе с Виталием Мешковым.

Политика Зеленский утвердил неотложные меры по энергобезопасности Украины Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности.

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Политика Захарова прокомментировала слова Зеленского о сторонниках России Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.

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Политика В ДНР обвинили Зеленского в попытках переиначить «Минск-2» Условия для проведения местных выборов в Донбассе, выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленским, являются попыткой переиначить минские соглашения и не имеют ничего общего с действительностью, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Шоу-бизнес Елизавета Пескова примерила усы знаменитого отца Дочь главы пресс-службы российского президента Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала в stories на своей страничке в Instagram забавное видео.