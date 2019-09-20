Армия и оружие
Газета.RuМедведев отреагировал на планы США прорвать российскую ПВО
Американские ПВО провалились в Саудовской Аравии, и в связи с этим заявление главы ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригэна о разработке Пентагоном плана по преодолению ПВО Калининградской области смотрится глупо, указал российский премьер Дмитрий Медведев.
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Здоровье
В США врачи обнаружили у женщины синюю кровь
Как пишет Daily Mail, во время взятия анализов медики были шокированы тем, что полученная кровь была темно-синего цвета, а кожа и ногти имели синий оттенок.
Астрахань FM вчера в 07:47
Политика
Google и Facebook могут оштрафовать из-за вмешательства в выборы РФ
Глава комиссии ГД по расследованию вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарёв заявил, что в Госдуме намерены подготовить поправки в законодательство, чтобы Facebook и Google понесли ответственность за нарушение российских законов.
News.ru 09:26
Кино
Новый фильм с Уиллом Смитом назвали шедевром спецэффектов
Культуромания 01:08
Кино
Сталлоне и Шварценеггер в «День Рэмбо» померились ножами
«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик Тот самый нож, которым умело орудует Рэмбо в фильме, Сильвестр Сталлоне в «День Рэмбо» выставил на аукцион.
Игромания.ру вчера в 08:18
Происшествия
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Технологии
Facebook приостановил работу десятков тысяч приложений
Компания Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений в рамках внутреннего расследования после скандала со сбором персональных данных, главным фигурантом которого стала фирма Cambridge Analytica.
Rambler News Service 15:26
Футбол
Фарфан встретился с Ракитичем и подарил ему футболку «Локомотива»
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан и полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич обменялись футболками.
Спорт-Экспресс 15:00
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара повысился на 15 копеек — до 64,30 рубля. Курс евро вырос на 25 копеек и составил 70,98 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
Футбол
РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз не позволил петербургскому "Зениту" дозаявить нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России вне регистрационного периода.
РИА Новости 09:34
Политика
Зеленский заверил представителей МВФ в приверженности реформам
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ на Украине Роном ван Роденом заверил их в приверженности Украины курсу реформ.
ТАСС 14:24
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Начало богослужения в 17 часов, сообщили в пресс-службе Белгородской митрополии.В сам день праздника, 21 сентября, Глава Белгородской митрополии совершит Божественную литургию Иоанна Златоустого в храме города Короча, который в 143-й раз отметит престольный праздник.
Белгородские новости 04:44
Гаджеты
Galax продаёт карты с анимешными девушками, орлами и космическими видами
Компания Galax, видимо, решила, что традиционные видеокарты выглядят слишком скучно, и потому предлагает специальные пластиковые вставки с различными принтами, которые позволяют персонализировать видеоускоритель.
Игромания.ру 14:25
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.
Коммерсантъ 13:35
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Гаджеты
В России стартовали продажи iPhone 11
Газета.Ru 12:52
Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Экономика
ФАС оштрафовала «Яндекс» на 100 тыс. руб. из-за ненадлежащей рекламы
Ранее ФАС во второй раз за три месяца оштрафовала Google за распространение рекламы финансовых услуг компании Ali Trade, не имеющей лицензии на соответствующую деятельность.
РБК 10:43
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Происшествия
Театр.doc в Москве сообщил о провокации во время спектакля
В московском Театре.doc сообщили, что во время спектакля "Война близко" в пятницу произошла провокация, некоторые зрители покинули помещение, но сам спектакль не прерывался.
РИА Новости 15:57
Здоровье
Похудеть позволят простые советы
Улучшить состояние помогут простые советы, сообщает «МедикФорум». После сна рекомендуется выпивать стакан теплой воды.
Live24 вчера в 06:13
Происшествия
Заключенные подняли бунт в дагестанской колонии
Заключенные подняли бунт в колонии общего режима в Дагестане, потребовав встречи с представителем республиканского управления ФСИН.
Вести.Ru 09:09
Спорт
Россию заподозрили в махинациях с данными антидопинговой лаборатории
РУСАДА было восстановлено в сентябре 2018 года. В январе 2019-го WADA получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории.
Газета.Ru 15:03
Авто
Ravon выпустит восемь новых моделей автомобилей
Узбекский бренд Ravon, возобновивший продажи своих автомобилей в России, планирует выпустить до 2022 года восемь новых моделей.
Автоновости дня 12:51
Общество
В Москве открылся международный фестиваль «Круг света»
RT на русском 13:38
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Теннис
Медведев обыграл Рублева в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге
Спорт-Экспресс 14:47
Политика
В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
РБК 11:22