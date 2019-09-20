Армия и оружие
Газета.RuМедведев отреагировал на планы США прорвать российскую ПВО
Американские ПВО провалились в Саудовской Аравии, и в связи с этим заявление главы ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригэна о разработке Пентагоном плана по преодолению ПВО Калининградской области смотрится глупо, указал российский премьер Дмитрий Медведев.
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Происшествия
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro 04:57
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском 17:11
Шоу-бизнес
Жена Мамаева показала первое фото Павла с детьми после освобождения
Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети опубликовала первую фотографию мужа с детьми после того, как он освободился из колонии.
Чемпионат 06:23
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Футбол
Бывшие футболисты и тренеры «Спартака» выступают за отставку Кононова
Специалист, передавший «Спартак» Олегу Кононову в ноябре 2018 года, заявил, что спасти команду может лишь полное взаимопонимание между тренерами и игроками.
RT на русском 17:14
Энергетика
«Нафтогаз» озвучил предложение «Газпрому» по тарифам на транзит
В ходе консультаций Россия предложила временно продлить действующий контракт на транзит газа в случае, если Украина не сможет создать независимого газотранспортного оператора в рамках законодательства Евросоюза, заявил по итогам встречи глава «Газпрома» Алексей Миллер, передавал телеканал «Россия-24».
Rambler News Service 12:58
Происшествия
Российских детей облили горящим маслом в Турции
Известия вчера в 19:21
Политика
На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия 14:33
Экономика
Медведев поручил правительству увеличить доход от туризма в три раза
Правительство утвердило стратегию развития туризма в России до 2035 года.
РБК 15:03
Финансы
Как рискует Украина: «Курс доллара будет не 24,5 грн, а 35 грн и выше»
Национальный банк установил курс на минимальном значении в 2019 году — 24,61 гривен за доллар, также снизив его на 6 коп. по сравнению с прошедшим днем.
REGNUM вчера в 09:42
Происшествия
Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде
Газета.Ru 05:28
Армия и оружие
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН по Идлибу
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции «гуманитарной тройки» —Германии, Бельгии и Кувейта — по прекращению огня в сирийском Идлибе.
РБК вчера в 13:40
Происшествия
Театр.doc в Москве сообщил о провокации во время спектакля
В московском Театре.doc сообщили, что во время спектакля "Война близко" в пятницу произошла провокация, некоторые зрители покинули помещение, но сам спектакль не прерывался.
РИА Новости 15:57
Армия и оружие
Колонна российской военной техники напугала украинцев
Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН. На видео попали несколько десятков танков.
Аргументы недели 09:31
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru 18 сентября в 21:43
Гаджеты
Марка Apple опустилась с 11 на 24 место в рейтинге брендов в Китае
В последние годы Apple прилагает значительные усилия, стараясь увеличить продажи своей продукции в Китае, который стал крупнейшим рынком смартфонов.
iXBT.com 03:04
Политика
Аксенова переизбрали главой Крыма
Lenta.ru 05:39
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° 14:46
Гаджеты
В России стартовали продажи iPhone 11
В России начались продажи новой линейки смартфонов от Apple - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Газета.Ru 12:52
Политика
Пристайко не смог перевести «формулу Зеленского» с английского на украинский
«Формула Зеленского» не имеет четкого перевода с английского языка.
Украина.ру 08:01
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Саша Артемова родила первенца
Как стало известно, бывшие участники телепроекта «Дом-2» Саша Артемова и Евгений Кузин стали родителями.
RuNews24.ru 05:30
Происшествия
В Китае девочка попыталась повторить рецепт из интернета и погибла
В Китае 14-летняя девочка по имени Жеже погибла, пытаясь сделать попкорн по рецепту с кулинарного канала на YouTube.
РИА Новости 11:24
Хоккей
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport 07:22
Религия
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы ежегодно отмечают верующие Русской православной церкви (РПЦ) 21 сентября (8 сентября по старому стилю).
ТАСС 17:27