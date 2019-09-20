Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМедведев отреагировал на планы США прорвать российскую ПВО

Американские ПВО провалились в Саудовской Аравии, и в связи с этим заявление главы ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригэна о разработке Пентагоном плана по преодолению ПВО Калининградской области смотрится глупо, указал российский премьер Дмитрий Медведев.
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