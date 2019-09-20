Армия и оружие
Газета.RuМедведев отреагировал на планы США прорвать российскую ПВО
Американские ПВО провалились в Саудовской Аравии, и в связи с этим заявление главы ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригэна о разработке Пентагоном плана по преодолению ПВО Калининградской области смотрится глупо, указал российский премьер Дмитрий Медведев.
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В России ответили на слова генерала ВВС США о планах атаки на Калининградскую область
RT на русскомвчера в 13:14
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Московский Комсомолецвчера в 11:05
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Компания Galax, видимо, решила, что традиционные видеокарты выглядят слишком скучно, и потому предлагает специальные пластиковые вставки с различными принтами, которые позволяют персонализировать видеоускоритель.
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Из-за снижения уловов в России подорожал лосось
Цены на лосося в России резко выросли в связи со снижением уловов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19 сентября в 19:16
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
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Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
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Онкоцентр Блохина не подтвердил информацию об увольнении 25 врачей
Ранее газета "Известия" сообщила, что около 20-25 детских онкологов собрались уволиться из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, поводом для этого якобы послужило решение администрации онкоцентра уволить профессора Георгия Менткевича.
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Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Кино
Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла
Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла В прокат выходит музыкально-романтическая комедия Дэнни Бойла «Yesterday» по сценарию Ричарда Кёртиса.
Коммерсантъ 17 сентября в 18:01
Происшествия
Самолет из Антальи совершил аварийную посадку в Шереметьево
В столичном аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет, летевший из турецкой Антальи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Ридус вчера в 13:17
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Кино
Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение
Стоит отметить, что Карина уже не первый раз надевает данный аксессуар на выход. Видимо он ей дорог, просто нравится или и то и другое.
Paparazzi.ru 19 сентября в 06:02
Экономика
Многодетным семьям выплатят 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Для получения льгот заемщикам нужно обратиться с заявлением в банк, в котором был взят ипотечный кредит.
Inc-news.ru вчера в 16:30
Армия и оружие
Российские истребители помешали Израилю атаковать Сирию
Подчеркивается, что два российских истребителя вылетели с авиабазы Хмеймим и направились на юго-восток, чем фактически изменили планы Израиля об ударах.
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ProstoProSport 01:18
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Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом
Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК вчера в 05:18
Экономика
ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России
Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.
Коммерсантъ 19 сентября в 07:00
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Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
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Рэпера Гуфа назвали главным героем седьмого сезона шоу «Холостяк»
Создатели реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ работают над новым сезоном проекта.
Bimru.ru вчера в 12:42
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Беларусь упростит визовый режим с ЕС
Беларусь упрощает визовый режим с ЕС. О решении подписать соответствующее соглашение объявил президент республики Александр Лукашенко.
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Политика
Меланья Трамп не справилась с огромными ножницами
Первая леди США Меланья Трамп не смогла разрезать ленточку на открытии монумента Вашингтону после реконструкции, передает Reuters.
Газета.Ru вчера в 12:31
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Игрушечный единорог станет индикатором невесомости нового экипажа МКС
Комсомольская правда вчера в 21:02
Общество
Роструд назвал регионы России с высокой зарплатой
По данным ведомства, в Красноярском крае лидерами по числу предложений с высокой зарплатой стали строительство, производство, добывающая промышленность и транспорт.
Коммерсантъ вчера в 01:43
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Сну и бессоннице способствуют определенные продукты
Live24 19 сентября в 04:46
Армия и оружие
США считают критически важным создать гиперзвуковое оружие
GAO делит гиперзвуковое оружие на два типа: гиперзвуковые планирующие блоки и гиперзвуковые крылатые ракеты.
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На «штурм» «Зоны 51» собрались более двух тысяч человек
РИА Новости вчера в 21:38
Футбол
«Урал» согласился проститься с Парфеновым
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался в интервью «Спорт Экспрессу» о перспективах главного тренера команды Дмитрия Парфенова, который, по слухам, собрался в «Спартак».
Телеканал 360° 19 сентября в 13:35
Армия и оружие
«Искандер-М» произвел боевой пуск ракеты на полигоне Донгуз
Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» провели успешный боевой пуск ракеты по учебной цели на полигоне Донгуз Оренбургской области в ходе основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
ТК Звезда 19 сентября в 18:00