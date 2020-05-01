Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМедведев отреагировал на заражение Мишустина коронавирусом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение о заражении премьер-министра страны Михаила Мишустина коронавирусом. Как сообщает «Интерфакс», бывший глава правительства пожелал Мишустину здоровья.
Читать в источнике
Комментировать513
Дмитрий Медведев
Я искренне желаю всем здоровья, особенно, желаю здоровья заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации.
— Дмитрий Медведев, российский политикРБК 07:27

Подробнее о событии

Медведев отреагировал на новость о коронавирусе у Мишустина

Московский Комсомолец06:54

Политики со всего мира желают Мишустину скорейшего выздоровления от коронавируса

ТК Звезда05:48

Медведев пожелал Мишустину выздоровления

Взгляд.ру06:31

Медведев пожелал Мишустину выздоровления

RT на русском06:29

Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Комсомольская правда07:42

Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

ТАСС06:37

Президент Казахстана пожелал скорейшего выздоровления Мишустину

РИА Новости07:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:57, Ашберн
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
3,6K
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

РБК 06:31
3,6K
Общество

Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»

На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Говорит Москва вчера в 08:56
143
Общество

Мурашко заявил о приближении России к рубежу борьбы с коронавирусом

Россия приближается к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
RT на русском 07:06
55
Общество

Рабочие Чаяндинского месторождения перекрыли трассу в Якутии

Ранее СМИ писали, что рабочие Чаяндинского месторождения вышли на улицу с требованием улучшить питание в столовых и обеспечить работников масками.
Говорит Москва вчера в 08:00
16
Игры

На ПК и Xbox One вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

В Battle.net и MS Store стартовал ремастер шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, версия которого для PS4 вышла 31 марта, но недоступна для покупки в российском PS Store.
ЭндлессГеймОвер вчера в 02:58
11
Общество

Директор НИИ Склифосовского назвал особенность коронавируса

Особенностью COVID-19 является непредсказуемость состояния зараженного, которое может резко ухудшаться.
ТК Звезда 07:16
1
Здоровье

49 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области

На 1 мая в Саратовской области коронавирус официально подтвержден у 487 жителей, из них 73 человека выздоровели, в том числе 21 за минувшие сутки, двое — скончались.
Kursk.com 02:55
288
Происшествия

Пропавший в Курской области трехлетний мальчик найден мертвым

ТАСС 05:17
28
Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
957
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подала в суд на Андрея Разина

Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина за его прошлогодний пост в соцсетях.
News.ru 04:55
2
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
556
Политика

Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
3,3K
Происшествия

В вахтовом поселке в Белокаменке умерла женщина

Сотрудница подрядной организации скончалась в вахтовом поселке в Белокаменке Мурманской области, где более 1 тысячи человек заразились коронавирусом, причина смерти устанавливается, сообщил оперштаб региона.
РИА Новости 07:25
4
Происшествия

В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину

В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия вчера в 06:44
515
Общество

Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
113
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина впервые после болезни обратилась к подписчикам

Народная артистка Надежда Бабкина впервые за время тяжёлой болезни рассказала о своём самочувствии и высказала слова благодарности врачам, коллегам, подписчикам и «всем неравнодушным людям».
News.ru вчера в 18:26
27
Политика

Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»

ПолитРоссия 01:47
72
Политика

Кремль отрицает возможность ухода Мишустина с поста премьера

В Кремле назвали «ерундой» публикации о том, что Михаил Мишустин может не вернуть себе премьерские полномочия после выздоровления от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:06
1K
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
1,8K
Политика

Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом.
Российская газета вчера в 13:08
5,6K
Шоу-бизнес

Мать Джиджи Хадид подтвердила беременность модели

Модель Джиджи Хадид действительно ждет ребенка от поп-звезды Зейна Малика, передает нидерландское издание RTL Boulevard.
Газета.Ru вчера в 08:22
Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru вчера в 06:37
449
Политика

Медведев обещает изменения трудового законодательства

Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
Общество

Роспотребнадзор пригрозил ужесточить самоизоляцию после 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если россияне поведут себя безответственно на майских праздниках и начнут нарушать введенный режим самоизоляции, власти будут вынуждены вместо постепенной отмены ограничений, наоборот, ужесточать запреты.
Московский Комсомолец 05:35
170
Здоровье

У врача Кинешемской ЦРБ выявлен коронавирус

У врача Кинешемской ЦРБ в неврологическом отделении выявлен коронавирус, сообщил сегодня на брифинге глава облздрава Артур Фокин.
Ивтелерадио 06:49
28
Общество

Глава Нижегородской области сообщил о росте безработицы на 20%

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил рост числа зарегистрированных безработных в регионе в 20% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года.
РБК 06:07
1
Авто

Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
84
Гаджеты

Утвержден новый дизайн iPhone 12

Профиль 07:20
1
Общество

СМИ: в Германии отклонят заявку Nord Stream по «Северному потоку – 2»

Основанием для отказа заявке Nord Stream 2 стал тот факт, что для освобождения газопровода из-под действия обновленной газовой директивы требуется, чтобы трубопровод был закончен до мая 2019 года.
РИА Новости 07:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное