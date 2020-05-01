Коронавирус
Lenta.ruМедведев отреагировал на заражение Мишустина коронавирусом
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение о заражении премьер-министра страны Михаила Мишустина коронавирусом. Как сообщает «Интерфакс», бывший глава правительства пожелал Мишустину здоровья.
Читать в источнике
Оценить467
Я искренне желаю всем здоровья, особенно, желаю здоровья заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации.
— Дмитрий Медведев, российский политикРБК 07:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:57, Ашберн
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество
Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»
На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Говорит Москва вчера в 08:56
Общество
Мурашко заявил о приближении России к рубежу борьбы с коронавирусом
Россия приближается к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
RT на русском 07:06
Общество
Рабочие Чаяндинского месторождения перекрыли трассу в Якутии
Ранее СМИ писали, что рабочие Чаяндинского месторождения вышли на улицу с требованием улучшить питание в столовых и обеспечить работников масками.
Говорит Москва вчера в 08:00
Игры
На ПК и Xbox One вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
В Battle.net и MS Store стартовал ремастер шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, версия которого для PS4 вышла 31 марта, но недоступна для покупки в российском PS Store.
ЭндлессГеймОвер вчера в 02:58
Общество
Директор НИИ Склифосовского назвал особенность коронавируса
Особенностью COVID-19 является непредсказуемость состояния зараженного, которое может резко ухудшаться.
ТК Звезда 07:16
Здоровье
49 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области
На 1 мая в Саратовской области коронавирус официально подтвержден у 487 жителей, из них 73 человека выздоровели, в том числе 21 за минувшие сутки, двое — скончались.
Kursk.com 02:55
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на Андрея Разина
Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина за его прошлогодний пост в соцсетях.
News.ru 04:55
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Политика
Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
Происшествия
В вахтовом поселке в Белокаменке умерла женщина
Сотрудница подрядной организации скончалась в вахтовом поселке в Белокаменке Мурманской области, где более 1 тысячи человек заразились коронавирусом, причина смерти устанавливается, сообщил оперштаб региона.
РИА Новости 07:25
Происшествия
В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину
В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия вчера в 06:44
Общество
Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина впервые после болезни обратилась к подписчикам
Народная артистка Надежда Бабкина впервые за время тяжёлой болезни рассказала о своём самочувствии и высказала слова благодарности врачам, коллегам, подписчикам и «всем неравнодушным людям».
News.ru вчера в 18:26
Политика
Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»
ПолитРоссия 01:47
Политика
Кремль отрицает возможность ухода Мишустина с поста премьера
В Кремле назвали «ерундой» публикации о том, что Михаил Мишустин может не вернуть себе премьерские полномочия после выздоровления от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:06
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Политика
Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом.
Российская газета вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Мать Джиджи Хадид подтвердила беременность модели
Модель Джиджи Хадид действительно ждет ребенка от поп-звезды Зейна Малика, передает нидерландское издание RTL Boulevard.
Газета.Ru вчера в 08:22
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru вчера в 06:37
Политика
Медведев обещает изменения трудового законодательства
Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
Общество
Роспотребнадзор пригрозил ужесточить самоизоляцию после 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если россияне поведут себя безответственно на майских праздниках и начнут нарушать введенный режим самоизоляции, власти будут вынуждены вместо постепенной отмены ограничений, наоборот, ужесточать запреты.
Московский Комсомолец 05:35
Здоровье
У врача Кинешемской ЦРБ выявлен коронавирус
У врача Кинешемской ЦРБ в неврологическом отделении выявлен коронавирус, сообщил сегодня на брифинге глава облздрава Артур Фокин.
Ивтелерадио 06:49
Общество
Глава Нижегородской области сообщил о росте безработицы на 20%
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил рост числа зарегистрированных безработных в регионе в 20% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года.
РБК 06:07
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
Гаджеты
Утвержден новый дизайн iPhone 12
Профиль 07:20
Общество
СМИ: в Германии отклонят заявку Nord Stream по «Северному потоку – 2»
Основанием для отказа заявке Nord Stream 2 стал тот факт, что для освобождения газопровода из-под действия обновленной газовой директивы требуется, чтобы трубопровод был закончен до мая 2019 года.
РИА Новости 07:45