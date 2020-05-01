У Михаила Мишустина диагностировали коронавирус. Желаю ему скорейшего выздоровления. От вируса никто не застрахован. Призываю всех во время майских праздников соблюдать самоизоляцию. Будьте здоровы, берегите родных и себя.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение о заражении премьер-министра страны Михаила Мишустина коронавирусом. Как сообщает «Интерфакс», бывший глава правительства пожелал Мишустину здоровья.

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