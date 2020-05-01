Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМедведев отреагировал на заражение Мишустина коронавирусом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение о заражении премьер-министра страны Михаила Мишустина коронавирусом. Как сообщает «Интерфакс», бывший глава правительства пожелал Мишустину здоровья.
Читать в источнике
Комментировать855
Алексей Кудрин
У Михаила Мишустина диагностировали коронавирус. Желаю ему скорейшего выздоровления. От вируса никто не застрахован. Призываю всех во время майских праздников соблюдать самоизоляцию. Будьте здоровы, берегите родных и себя.
— Алексей Кудрин, российский политикТАСС вчера в 15:25

Подробнее о событии

Президент Казахстана обратился к российскому премьер-министру со словами поддержки

Комсомольская правда09:00

Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

ТАСС06:37

Политики со всего мира желают Мишустину скорейшего выздоровления от коронавируса

ТК Звезда05:48

Медведев пожелал Мишустину выздоровления

Взгляд.ру06:31

Медведев пожелал Мишустину выздоровления

RT на русском06:29

Президент Казахстана пожелал скорейшего выздоровления Мишустину

РИА Новости07:40

Медведев отреагировал на новость о коронавирусе у Мишустина

Московский Комсомолец06:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:56, Ашберн
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
329
Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
1K
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
6K
Общество

Конкуренты Leroy Merlin возмутились продолжением работы ее магазинов

В соответствии с указами мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области работа большинства магазинов в столице и Подмосковье (за исключением продуктовых и т.д.) временно приостановлена.
РБК 06:34
18
Происшествия

Прокуратура разбирается с продажей земли у братской могилы под Истрой

Подмосковная прокуратура начала проверку информации о продаже в частную собственность земельного участка на месте воинского захоронения в Истре.
Национальная служба новостей 09:51
Политика

Премьер Мишустин заразился коронавирусом

Кабинет министров будет работать в штатном режиме, премьер продолжит связываться с членами правительства и Путиным по телефонной и видеосвязи.
Замана 01:18
5,7K
Политика

Кабмин запретил госзакупки ряда иностранных промышленных товаров

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС.
RT на русском 10:39
23
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
4,1K
Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
706
Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Ведомости 03:25
928
Общество

В Испании задержан экс-депутат Госдумы России

Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
122
Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
4
Общество

Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»

На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Говорит Москва вчера в 08:56
175
Происшествия

В Узбекистане эвакуировали затопленный после прорыва дамбы поселок

РИА Новости 01:25
5
Общество

Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета 10:34
1,3K
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
1,9K
Общество

Правительство выделило еще 500 млн руб. на помощь россиянам за рубежом

Правительство выделило еще 500 млн руб. на дополнительную помощь россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа.
Коммерсантъ 02:18
1,7K
Здоровье

Умерли 2 человека с коронавирусом во Владимирской области

По информации с портала Оперативного штаба по коронавирусу РФ за минувшие сутки во Владимирской области умерли еще два пациента с новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 06:00
5
Здоровье

Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России

Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
580
Шоу-бизнес

Джиджи Хадид официально подтвердила беременность

Супермодель Джиджи Хадид официально подтвердила беременность. Признание было сделано в видеоинтервью Джимми Фэллону.
Слово и Дело 04:38
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич сообщил, что тайно женился в четвертый раз

Андрей Макаревич не рассказал больше ничего о своей четвертой жене, не указав даже ее имени.
Суть событий 04:47
3
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru вчера в 02:16
107
Политика

Песков заявил о максимальном уровне охраны здоровья Путина

Охрана здоровья президента России Владимира Путина осуществляется на максимальном уровне, особенно после заражения коронавирусом нового типа премьер-министра страны Михаила Мишустина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Газета.Ru 10:09
525
Происшествия

Журналисту Олегу Зурману залили дверь пеной

Похожая на строительную пену субстанция застыла и у журналиста не получилось открыть дверь.
Русский Запад 05:16
Шоу-бизнес

Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла после двух лет комы

Сегодня стало известно, что из жизни ушла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо, которой было 56 лет.
Вокруг ТВ 08:09
45
Общество

В Uplay бесплатно раздают Child of Light, Rayman Legends и Assassin’s Creed 2

В Uplay началась раздача Child of Light, Rayman Legends и Assassin’s Creed 2. Игры можно получить бесплатно до 5 мая.
Cyber.sports.ru 07:36
Общество

У петербургских больниц появились рефрижераторы для тел умерших

Оба медучреждения принимают больных коронавирусом. О том, что у больниц находятся рефрижераторы первой сообщила «Фонтанка».
Поребрик.Медиа 01:08
344
Наука

Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе

Ученые выявили, что большое число заболевших коронавирусом погибает из-за аномального свертывания крови.
РИА Новости 10:07
10
Политика

Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
3,4K
Наука

Учёные показали 3D-модель распространения коронавируса в самолете

Учёные показали 3D-модель распространения коронавируса в самолете, об этом сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 09:39
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное