Политика
Rambler News ServiceМедведев отреагировал на заявление министра США по Узбекистану и ЕАЭС
Премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на слова американского министра, который предупредил Узбекистан о том, что вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может затруднить присоединение страны к Всемирной торговой организации (ВТО).
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Это неконкурентная борьба: Медведев о заявлении США по Узбекистану и ЕАЭС
Sputnik Узбекистанвчера в 12:13
Медведев ответил министру из США на слова о вступлении Узбекистана в ЕАЭС
Российская газетавчера в 11:28
Медведев назвал попытку США противостоять интеграционным процессам в ЕАЭС «использованием неконкурентных способов борьбы»
Интерфакс - Россиявчера в 10:59
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Общество
Адвокат Бутиной просил проверить возможные нарушения прокуратуры США
Адвокат осужденной в США российской гражданки Марии Бутиной Роберт Дрисколл заявил РИА Новости, что просил министерство юстиции США проверить возможные нарушения со стороны прокуроров по делу, но ответа не получил.
РИА Новости вчера в 22:18
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
RT на русском 00:15
Финансы
ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке
По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.
Интерфакс 24 октября в 18:36
Происшествия
В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье
Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Вести.Ru вчера в 08:24
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Происшествия
Под Новым Уренгоем произошёл пожар в общежитии
RT на русском вчера в 22:50
Футбол
Дмитрий Комбаров о «Спартаке», «Крыльях», Каррере, Глушакове, Коноре
Каррера, Глушаков, Аленичев — Ты провел почти год на фоне оскорблений в свой адрес.
Чемпионат вчера в 15:00
Фигурное катание
Первый канал покажет канадский этап серии Гран-При Skate Canada-2019
Показ начнался с открывающего турнира — этапа серии Гран-При Skate America.
Вокруг ТВ 23 октября в 12:03
Армия и оружие
СМИ сообщили об исчезновении 50 заключенных россиянок в Сирии
Около 50 россиянок с детьми, которых задержали в Сирии из-за связей с террористической организацией "Исламское государство", пропали из лагеря заключенных.
Газета.Ru вчера в 23:28
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
РИА Новости вчера в 12:50
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru вчера в 15:33
Футбол
Головин помог «Монако» обыграть «Нант»
В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи.
Российская газета вчера в 17:20
Наука
Образ жизни бактерий влияет на их устойчивость к антибиотикам
Научная Россия 23 октября в 12:50
Политика
Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.
Life.ru 24 октября в 12:50
Общество
В Макгрегора во время публичной тренировки бросили бутылку
Отмечается, что бросивший бутылку человек был одним из гостей тренировки, доступ на которую был открыт журналистам и блогерам.
МК-Спорт вчера в 12:57
Здоровье
Для кого томатный сок опасен, рассказал диетолог
Столь любимы многими россиянами напиток, как томатный сок, несет большую опасность для определенной категории людей.
Южный Федеральный вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Бородина опровергла наличие тайной сестры
Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
WomanHit.ru 24 октября в 12:25
Хоккей
Два очка Михеева принесли «Торонто» победу над «Сан-Хосе»
Автором единственного гола "Сан-Хосе" стал Кевин Лабанк. Ранее "Вегас" с разгромным счетом проиграл "Колорадо" в матче НХЛ.
Газета.Ru вчера в 22:00
Авто
В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show
Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.
ТАСС 23 октября в 03:54
Авто
В России появится новый Volkswagen Golf
В России появится хэтчбек Volkswagen Golf нового поколения.
UfaTime.ru 24 октября в 16:18
Шоу-бизнес
Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой
В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
ФАН вчера в 03:40
Технологии
Mail.Ru Group запустит суперприложение на базе «ВКонтакте»
Mail.Ru Group планирует запустить суперприложение на базе «ВКонтакте», пишет РБК.
Computerworld Россия вчера в 04:18
Авто
Компания Toyota привезла в Россию VIP-минивэн Toyota Hiace
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую VIP-версию минивэна Hiace с 9-местным салоном повышенной комфортности.
Автоновости дня вчера в 06:32
Футбол
«Лестер» разгромил «Саутгемптон» с огромным счетом
Футбольный клуб «Лестер» нанес разгромное поражение с огромным счетом команде «Саутгемптон» в матче десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
REGNUM 00:10
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 23 октября в 10:27
Экономика
АСВ заберет у осужденного банкира деньги от продажи жилья в Лондоне
Суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка постановил передать российскому конкурсному управляющему деньги от продажи лондонской квартиры экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, в отношении которой ведется процедура банкротства.
Ведомости вчера в 04:39
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Президент США Дональд Трамп отменил ряд ограничений, введенных в отношении Украины два года назад. Речь идет о беспошлинной торговле.
Российская газета вчера в 20:11
Культура
Названы самые скандальные выпуски «Поле чудес»
К 29-й годовщине популярного шоу «Поле чудес» журналисты издания StarHit опубликовали подборку самых громких инцидентов и казусов, произошедших во время эфира.
Lenta.ru вчера в 22:53
Политика
Леонид Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины
Агентство «Укринформ» в пятницу опубликовало заявление представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, в котором он высказал мнение, что «формула Штайнмайера» не приведет к миру в регионе.
Военное дело вчера в 20:18