с чего всё началось

Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. Собеседнику отечественный премьер ответил репликой про Гарика Харламова. Недавно прошло общение Медведева с представителями ряда отечественных телеканалов.

Политика В Совфеде прокомментировали заявление Киева о плане Б по Донбассу Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление помощника украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что план Б на случай отсутствия прогресса на нормандском саммите заключается в том, чтобы изолировать Донбасс стеной.

Политика США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.

Политика Медведев оценил прогресс в интеграции России и Белоруссии Интеграция России и Белоруссии находится на очень высоком уровне, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг, 5 декабря, в интервью телеканалам.

Шоу-бизнес Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.

Кино Вышел первый трейлер сказки «Последний богатырь: Корень зла» «Последний богатырь» вышел в 2017 году и на тот момент стал одним из самых кассовых российских фильмов в истории, заработав более 1,7 миллиарда рублей.

Общество Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что период 2010-2019 годов с высокой степенью вероятности станет самым теплым десятилетием в истории наблюдений за погодой и климатом, а 2019 год войдет в тройку самых теплых годов.

Политика В Донбассе прокомментировали планы Киева провести выборы Накануне, 5 декабря стало известно о намерении властей Украины провести выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса одновременно с местными выборами по всей стране, которые состоятся 31 октября 2020 года.

Авто В России резко подешевели автомобили Ravon На российском авторынке резко снизились цены на автомобили узбекской марки Ravon, вернувшейся в нашу страну в сентябре этого года после прекращения продаж.

Происшествия В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь» Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.

Кино Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.

Авто Автомобильный рынок в ноябре сократился на 6,4% Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре сократились на 6,4% (10 646 штук) до 156 848 машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Политика Зеленский впервые попал на обложку Time Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Пелоси анонсировала подготовку обвинений против Трампа для импичмента Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте главы государства Дональда Трампа.

Общество Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.

Футбол Corriere dello Sport ответила на обвинения в расизме Издание анонсировало матч 14-го тура чемпионата Италии, разместив на обложке темнокожих нападающего Ромелу Лукаку и защитника Криса Смоллинга с заголовком «Черная пятница».

Космос Зонд Parker измерил потоки частиц вблизи Солнца Зонд успешно выдерживает экстремальные условия и передает ученым данные о солнечных ветрах и нагреве короны.