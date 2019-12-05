Политика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиМедведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. Собеседнику отечественный премьер ответил репликой про Гарика Харламова. Недавно прошло общение Медведева с представителями ряда отечественных телеканалов.
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с чего всё началось
Российский премьер Дмитрий Медведев обменялся шутками с комиком, резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым в ходе ежегодного итогового интервью
 российским телеканалам.
Известия08:05

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Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Харламова

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Батрутдинов спросил Медведева про борьбу телевидения и интернета

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Московский Комсомолец05:51

Медведев ответил на шутку Батрутдинова о «тандеме»

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Медведев пошутил про Гарика Харламова на пресс-конференции Путина

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Батрутдинов и Медведев пошутили о распределении ролей в популярных тандемах

Life.ru06:34
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Общество

В России показали раскрытый ядерный чемоданчик

Lenta.ru 10:43
Политика

Оператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб

Оператор "Северного потока -2" компания Nord Stream 2 AG активизировала работы по укладке труб.
Газета.Ru 04:26
Политика

В Совфеде прокомментировали заявление Киева о плане Б по Донбассу

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление помощника украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что план Б на случай отсутствия прогресса на нормандском саммите заключается в том, чтобы изолировать Донбасс стеной.
RT на русском 09:57
Политика

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Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
BFM.ru 10:34
Политика

Медведев оценил прогресс в интеграции России и Белоруссии

Интеграция России и Белоруссии находится на очень высоком уровне, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг, 5 декабря, в интервью телеканалам.
Вечерняя Москва 04:40
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Как передает издание, Чахкиев выразил свое нежелание драться с последним по правилам ММА.
Лезги газет вчера в 18:37
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Газета.Ru вчера в 08:09
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Политика

Украина сообщила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

Запланированные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
Известия 09:12
Кино

Вышел первый трейлер сказки «Последний богатырь: Корень зла»

«Последний богатырь» вышел в 2017 году и на тот момент стал одним из самых кассовых российских фильмов в истории, заработав более 1,7 миллиарда рублей.
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Общество

Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что период 2010-2019 годов с высокой степенью вероятности станет самым теплым десятилетием в истории наблюдений за погодой и климатом, а 2019 год войдет в тройку самых теплых годов.
ТАСС 03 декабря в 04:14
Происшествия

Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео

Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
РИА Новости 05:46
Общество

В Крыму 31 декабря объявили выходным днем

Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом объявил 31 декабря выходным днем.
РИА Новости 09:57
Политика

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Накануне, 5 декабря стало известно о намерении властей Украины провести выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса одновременно с местными выборами по всей стране, которые состоятся 31 октября 2020 года.
Lenta.ru 11:01
Общество

56 голодных белых медведей окружили село на Чукотке

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SpaceX отложила запуск корабля Dragon с грузом для МКС

Американская компания SpaceX отложила на сутки запланированный на среду, 4 декабря, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon.
Известия вчера в 13:58
Авто

В России резко подешевели автомобили Ravon

На российском авторынке резко снизились цены на автомобили узбекской марки Ravon, вернувшейся в нашу страну в сентябре этого года после прекращения продаж.
Daily-Motor.Ru 01:53
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
ТАСС вчера в 16:27
Кино

Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей

Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.
REGNUM 05:26
Авто

Автомобильный рынок в ноябре сократился на 6,4%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре сократились на 6,4% (10 646 штук) до 156 848 машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Ведомости 06:47
Политика

Зеленский впервые попал на обложку Time

Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.
РБК 10:56
Политика

На Украине хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

Правительство Украины собирается запретить гражданам пересекать государственную границу с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости 09:24
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК вчера в 05:31
Политика

Пелоси анонсировала подготовку обвинений против Трампа для импичмента

Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте главы государства Дональда Трампа.
RT на русском 09:31
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
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В Роскачестве составили рейтинг лучших наушников

Роскачество протестировало более двух сотен моделей наушников 2018 и 2019 годов.
Телеканал Санкт-Петербург 10:44
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Corriere dello Sport ответила на обвинения в расизме

Издание анонсировало матч 14-го тура чемпионата Италии, разместив на обложке темнокожих нападающего Ромелу Лукаку и защитника Криса Смоллинга с заголовком «Черная пятница».
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Зонд успешно выдерживает экстремальные условия и передает ученым данные о солнечных ветрах и нагреве короны.
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На опоре Крымского моста появилось граффити с котом

256 опора Крымского моста, одна из немногих, была построена со специальной перемычкой между двумя опорами-колоннами, именно на ней и появилось граффити работы неизвестного автора.
Neva.Today 09:30
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