Политика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиМедведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. Собеседнику отечественный премьер ответил репликой про Гарика Харламова. Недавно прошло общение Медведева с представителями ряда отечественных телеканалов.
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Российский премьер Дмитрий Медведев обменялся шутками с комиком, резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым в ходе ежегодного итогового интервью
 российским телеканалам.
Известия08:05

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Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

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Батрудинов обменялся с Медведевым шутками о тандеме

Московский Комсомолец05:51
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Газета.Ru 11:46
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Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте главы государства Дональда Трампа.
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Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде

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Общество

Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском

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Corriere dello Sport ответила на обвинения в расизме

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США поспешили заявить о конце России, как космической державы.
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Ранее Минкомсвязь предложила при поддержке отечественного софта учитывать новизну идеи, проработанность бизнес-плана, техническую возможность реализации, потенциал импортозамещения продукта, факт попадания его разработчика в санкционный список и др.
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