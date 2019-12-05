с чего всё началось

Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. Собеседнику отечественный премьер ответил репликой про Гарика Харламова. Недавно прошло общение Медведева с представителями ряда отечественных телеканалов.

Политика Помощник Зеленского допустил предоставление новых полномочий Донбассу Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса в начале 2020 года по итогам нормандского саммита в Париже, заявил помощник украинского лидера Андрей Ермак.

Политика Украинцам запретят ездить в Россию по внутренним паспортам Власти Украины планируют запретить своим гражданам страны ездить в Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении, заявил директор департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев.

Экономика Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.

Политика Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.

Политика Пелоси анонсировала подготовку обвинений против Трампа для импичмента Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте главы государства Дональда Трампа.

Политика Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.

Общество Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.

Футбол Corriere dello Sport ответила на обвинения в расизме Издание анонсировало матч 14-го тура чемпионата Италии, разместив на обложке темнокожих нападающего Ромелу Лукаку и защитника Криса Смоллинга с заголовком «Черная пятница».

Технологии Для отечественного софта разработали критерии господдержки Ранее Минкомсвязь предложила при поддержке отечественного софта учитывать новизну идеи, проработанность бизнес-плана, техническую возможность реализации, потенциал импортозамещения продукта, факт попадания его разработчика в санкционный список и др.

Футбол ЦСКА отказался от бесплатных билетов на матч с «Краснодаром» Директор по связям с общественностью и информационной политике ПФК ЦСКА Сергей Аксенов прокомментировал отказ клуба от бесплатных билетов, которые им предоставило руководство "Краснодара", сообщает "Чемпионат".

Политика Журнал Time впервые поместил на обложку Зеленского Американский журнал Time поместил на обложку нового номера президента Украины Владимира Зеленского с подписью «Человек посередине».