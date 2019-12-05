Политика
Актуальные НовостиМедведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. Собеседнику отечественный премьер ответил репликой про Гарика Харламова. Недавно прошло общение Медведева с представителями ряда отечественных телеканалов.
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с чего всё началось
Российский премьер Дмитрий Медведев обменялся шутками с комиком, резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам.Известия08:05
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Политика
В Раде подрались депутаты «Слуги народа»
Политика
Помощник Зеленского допустил предоставление новых полномочий Донбассу
Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса в начале 2020 года по итогам нормандского саммита в Париже, заявил помощник украинского лидера Андрей Ермак.
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Политика
Украинцам запретят ездить в Россию по внутренним паспортам
Власти Украины планируют запретить своим гражданам страны ездить в Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении, заявил директор департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев.
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Хоккей
Александр Овечкин использовал паяльник на матче с «Лос-Анджелесом»
Во время игры Овечкин воспользовался паяльной лампой прямо на скамейке запасных.
Происшествия
Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде
В Зеленограде автомобиль сбил женщину с двумя детьми. Авария произошла около 18:30 на улице Каменка.
Происшествия
Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео
Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
Политика
Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине
Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.
Политика
Пелоси анонсировала подготовку обвинений против Трампа для импичмента
Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте главы государства Дональда Трампа.
Общество
Медведев рассказал о рекордно низкой инфляции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инфляция по итогам года составит 3,8 процента.
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Калуге
Биатлон
Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде
Армия и оружие
Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России
Шоу-бизнес
Евгений Миронов получил сотрясение мозга во время спектакля
Пришлось отменить следующий спектакль.
Хоккей
Радулов не сыграет с «Виннипегом» по решению тренера
Россиянин не попал в состав и не сыграет по решению главного тренера Джима Монтгомери.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Общество
Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском
Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом Мостиком
Художники изобразили на бетонной перегородке строителя Крымского моста, который держит на руках кота Мостика.
Здоровье
Врач рассказал о главной опасности вируса папилломы для женщин
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн объяснил, чем грозит вирус папилломы, и как от него защититься.
Футбол
Corriere dello Sport ответила на обвинения в расизме
Издание анонсировало матч 14-го тура чемпионата Италии, разместив на обложке темнокожих нападающего Ромелу Лукаку и защитника Криса Смоллинга с заголовком «Черная пятница».
Космос
Запуск корабля Dragon с грузом для МКС отложен на сутки из-за погоды
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США поспешили заявить о конце России, как космической державы.
Культура
Ургант отреагировал на «резкое» высказывание актёра Певцова о Познере
Спорт
Российская гимнастка получила переломы позвонков после падения
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с высоты 7-8 метров, передает "Чемпионат.com".
Технологии
Для отечественного софта разработали критерии господдержки
Ранее Минкомсвязь предложила при поддержке отечественного софта учитывать новизну идеи, проработанность бизнес-плана, техническую возможность реализации, потенциал импортозамещения продукта, факт попадания его разработчика в санкционный список и др.
Футбол
ЦСКА отказался от бесплатных билетов на матч с «Краснодаром»
Директор по связям с общественностью и информационной политике ПФК ЦСКА Сергей Аксенов прокомментировал отказ клуба от бесплатных билетов, которые им предоставило руководство "Краснодара", сообщает "Чемпионат".
Политика
Журнал Time впервые поместил на обложку Зеленского
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера президента Украины Владимира Зеленского с подписью «Человек посередине».
Политика
Путин заявил о готовности продлить СНВ-3
«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал Путин.