Политика
Lenta.ruМедведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 4 ноября.
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Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
РИА Новости 07:05
Автоспорт
Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят в резкой форме раскритиковал решение стюардов применить в его отношении 5-секундный штраф после гонки Гран-при США, в результате россиянин откатился с 10-й на 12-ю позицию.
ТАСС Спорт вчера в 17:45
Армия и оружие
Хуситы сообщили об отражении атак армии Йемена
Атаки армии Йемена в провинциях Ходейда и Тааз отразили повстанцы движения «Ансар Алла» (хуситы).
News.ru вчера в 10:25
Происшествия
В Ереване потушили пожар на аэродроме «Эребуни»
РИА Новости 08:33
Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
Коммерсантъ 06:06
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
Газета.Ru вчера в 21:13
Гаджеты
Redmi K30 обещает стать самым дешёвым смартфоном с поддержкой 5G
Ранее стало известно, что Xiaomi разрабатывает смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G.
Профиль вчера в 04:09
Армия и оружие
В Турции нейтрализовали самого разыскиваемого террориста
Турецкая армия и сотрудники иракской национальной разведывательной организации провели операцию по нейтрализации самого разыскиваемого в Турции террориста.
Lenta.ru 02:53
Армия и оружие
Названа новая дата возможного разведения сил в Донбассе
Начало разведения сил в районе Петровского планировалось после отвода войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенной Луганской народной республики в районе Золотого, которое состоялось 1 ноября.
Lenta.ru 07:57
Хоккей
Сергей Федоров — о тайном отъезде в «Детройт»: «Я волновался о последствиях, с которыми могла столкнуться моя семья»
Спорт-Экспресс 06:17
Футбол
«Кардиффу» могут запретить совершать трансферы
Сумма трансфера составила 17 миллионов евро, однако «Кардифф» отказывался платить эти деньги, поскольку на момент гибели Сала еще не стал их игроком.
Спорт-Экспресс 06:53
Общество
Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского
Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы.
Ведомости вчера в 10:23
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Футбол
Валерий Карпин — о ничьей с «Краснодаром»: «Обидно до слез»
Sportbox.RU вчера в 11:15
Гаджеты
TCL представила 100-дюймовый телевизор 100X6C за $11 385. И это дешево
Компания TCL представила в Китае новинку — 100-дюймовый Smart TV 100X6C.
iXBT.com 06:56
Хоккей
Американский хоккеист назвал тренера КХЛ «долбанутым»
Американский хоккеист Тим Стэплтон назвал тренера московского "Динамо" Владимира Крикунова долбанутым.
Газета.Ru 05:52
Политика
Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском
Киев срывает возобновление разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе вопреки договоренностям, достигнутым 29 октября на заседании контактной группы, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
РИА Новости 07:19
Политика
Депутат Рады Ирина Луценко написала заявление о сложении полномочий — СМИ
В пятницу, 1 ноября, депутатом Рады от фракции «Европейская солидарность» Ириной Луценко было подано заявление о сложении депутатских полномочий по состоянию здоровья.
REGNUM 00:48
Футбол
«ПСЖ» не контактировал с «Монако» по поводу Головина, сообщил источник
Ранее интернет-портал Sport24 сообщил, что Головин входит в сферу интересов "Пари Сен-Жермен", однако на данный момент 23-летний футболист не является первым номером в списке потенциальных приобретений парижан.
РИА Новости 07:34
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM 02 ноября в 11:47
Происшествия
В Ингушетии похоронили убитых в Москве главу ЦПЭ региона и его брата
«Сегодня прошли похороны братьев Эльжаркиевых», — цитирует его ТАСС.
Известия 06:18
Политика
Президенту Эстонии советуют не ездить в Москву на 9 мая
МИД Эстонии не готовится к визиту президента республики Керсти Кальюлайд в Москву на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, заявил глава внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу порталу ERR.
Газета.Ru 08:36
Общество
Главу McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей
Корпорация McDonald's уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц, говорится в сообщении корпорации.
Коммерсантъ вчера в 23:10
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани 02 ноября в 03:48