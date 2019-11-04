Ранее белорусский лидер в интервью казахстанскому агентству "Хабар", воспоминая о многочисленных войнах, затронувших Белоруссию, заявил, что "это не наши были войны, мы тем не менее горя хлебнули". Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назвал подобное высказывание странным.

с чего всё началось

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 4 ноября.

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