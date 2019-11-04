Политика

Lenta.ruLenta.ruМедведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 4 ноября.
Читать в источнике
Комментировать508

Подробнее о событии

В Белоруссии объясняли слова Лукашенко о «чужих» войнах России

Московский Комсомолец12:44

В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах

Lenta.ru12:14

В Минске назвали вырванными из контекста слова Лукашенко о чужих войнах

REGNUM13:28

Реакция Медведева на слова Лукашенко о войнах удивила Минск

News.ru11:32

В Минске объяснили слова Лукашенко о «чужих войнах»

РИА Новости11:00

Медведев ответил Лукашенко на слова об участии Белоруссии в чужих войнах

РБК08:23

Медведев прокомментировал слова Лукашенко о «втянутых в чужие войны» белорусах

ТАСС05:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:56, Ашберн

Эйсмонт объяснила о «не наших войнах»: «Полное искажение сути»

КП - Беларусь13:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Политика

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Общество

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 10:08
Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
РБК 14:38
Наука

Для получения биоактивных молекул созданы новые катализаторы

Ученые рассказали, что во время синтеза к данным катализаторам присоединяются молекулы реагентов, энергия видимого света активирует в них реакционные центры, чтобы процесс смог двигаться в нужном направлении.
МедиаПоток вчера в 03:04
Политика

Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 13:44
Политика

США ввели новые санкции против Ирана

Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.
РИА Новости 12:26
Политика

Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России

Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
Российская газета 12:47
Единоборства

Боксер Сауль Альварес откажется от чемпионского титула

Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) после боя с россиянином Сергеем Ковалевым.
Вечерняя Москва вчера в 13:41
Музыка

Путин прибыл на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»

Пятый канал 14:37
Авто

Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3

Компания Kia назвала дату старта продаж компактного кроссовера Kia KX3 нового поколения.
Новые автомобили вчера в 22:29
Общество

Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
РБК 12:04
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Вести.Ru 13:22
Культура

Киану Ривз очень любит своего персонажа Cyberpunk 2077

Похоже, Киану Ривзу (Keanu Reeves) очень нравится работать с CD Projekt RED.
3DNews 12:47
Армия и оружие

Военные НАТО пожаловались на преследование их семей русскими

Piter.tv 01 ноября в 12:35
Культура

Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Кино

Новый «Терминатор» неудачно стартовал в американском прокате

Кinomania 06:35
Шоу-бизнес

Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери

Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.
РИА Новости 14:51
Политика

Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Футбол

«Спартак» уступил «Арсеналу» и проиграл первый матч при Тедеско

Московский "Спартак" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:00
Происшествия

Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили

РБК 08:42
Фигурное катание

Бестемьянова рассказала, какое замечание могла бы сделать Косторной

RT на русском 04:50
Экономика

МВФ назвал страну с самой быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, достигнет 86%.
РБК 13:34
Политика

Правительство Британии заблокировало доклад о «российской угрозе»

Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.
РИА Новости 09:43
Шоу-бизнес

Муж Лолиты озвучил причину развода с ней

Бывший супруг певицы Лолиты Милявской теннисист Дмитрий Иванов рассказал, из-за чего распался их брак.
URA.Ru 09:03
Шоу-бизнес

Орлова рассказала о романе с женатым и ссоре с Бородиной

Подруга и коллега Ксении Бородиной Ольга Орлова впервый прокомментировала слухи о ее романе с женатым.
Дни.ру вчера в 18:24
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Москву

Россиянин Денис Лисов, вывезший своих детей из шведской приемной семьи, прилетел с ними из Варшавы в Москву.
Известия вчера в 06:50
Общество

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
REGNUM 10:29
Финансы

Доллар дешевеет из-за усиления политической напряженности в США

В начале торгов в понедельник утром наблюдается снижение курса доллара на мировом валютном рынке.
Московский Комсомолец вчера в 23:24
Общество

Россия увеличит на $10 млн ежегодную помощь Африке через программы ООН

"Вопросы экономического развития являются неотъемлемой и приоритетной составляющей в отношениях нашей страны с государствами континента, что еще раз подтвердил состоявшийся в октябре в Сочи первый саммит Россия - Африка", - подчеркнул он.
ТАСС 13:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное