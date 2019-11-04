Политика
Lenta.ruМедведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 4 ноября.
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Здоровье
Рязанская область вводит тесты на наркотики для школьников и студентов
В Рязанской области вводят повсеместное тестирование школьников и студентов на наркотики.
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
Экономика
Налогообложение самозанятых решили распространить на всю страну: правительство на доверии
Минфин предлагает с Нового года распространить эксперимент по внедрению специального налогового режима для самозанятых еще на 19 регионов страны, а с 1 июля 2020 года — и на все остальные.
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
Гаджеты
Apple создаст смартфон с обернутым вокруг корпуса дисплеем
Напомним, что смартфоны с обернутым вокруг корпуса дисплеем не являются чем-то уникальным.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
Гаджеты
Презентован самый тонкий неубиваемый бюджетный смартфон Oukitel Y1000
Футбол
Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с казанским «Рубином»
Казанская команда делает это очень хорошо.
Шоу-бизнес
Ланового не стали госпитализировать после прерванного спектакля
Российскому актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля в Театре Вахтангова. По информации СМИ, у него резко подскочило давление.
Гаджеты
OnePlus Watch — у умных часов Xiaomi Mi Watch появился конкурент
Уже завтра будут официально представлены новые умные часы Xiaomi Mi Watch, а через несколько месяцев в продажу поступят первые умные часы компании OnePlus.
Политика
В «Нафтогазе» рассказали, что будет с украинской ГТС после запуска «Северного потока-2»
Запуск «Северного потока-2» будет означать, что транзит российского газа через территорию Украины будет прекращен, а ГТС может быть полезна для альтернативных вариантов транспортировки или хранения газа, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью «24 каналу».
Политика
В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.
Гаджеты
Redmi K30 обещает стать самым дешёвым смартфоном с поддержкой 5G
Ранее стало известно, что Xiaomi разрабатывает смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G.
Спорт
Лыжник Устюгов «похоронил» Олимпиаду
Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал об отношении к Олимпийским играм. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
Общество
В Москве прошли два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, прошел «Русский марш».
Шоу-бизнес
Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери
В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
Футбол
Дзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оценил шансы петербургской команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпиона против "РБ Лейпциг", передает ТАСС.
Кино
Вышел новый трейлер «Нового папы»
Происшествия
В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими
Инцидент произошел в роддоме № 18 на проспекте Солидарности, 6.
Футбол
Получивший тяжёлую травму футболист «Эвертона» будет прооперирован
Корейский полузащитник сделал подкат, после которого Гомеш получил перелом голеностопа.
Общество
Путин подписал закон о штрафах за производство порошкового алкоголя
Глава РФ Владимир Путин подписал закон об административных штрафах до 500 тысяч рублей за производство или оборот порошкового алкоголя.