Политика

Lenta.ruLenta.ruМедведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 4 ноября.
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