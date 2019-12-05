Политика
Газета.RuМедведев пообещал Ивлеевой не закрывать Youtube
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, заявил, что видео-платформу Youtube в России закрывать не планируют.
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Политика
Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам
В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Экономика
Госдума повышает МРОТ на 850 рублей
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Спорт
Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России
Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
Политика
Помощник Зеленского не исключил плана отгородиться стеной от Донбасса
Украинская власть не отказывается от, так называемого, плана «Б» — изоляции от неподконтрольной части Донбасса.
Происшествия
В Перми суд арестовал мужчину, стрелявшего по прохожим
Орджоникидзевский районный суд города Перми сегодня арестовал на два месяца 50-летнего местного жителя, который отрыл стрельбу из охотничьего ружья по прохожим, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Саратове вынесли приговор за изнасилование врача
В Саратове суд вынес приговор 55-летнему местному жителю, который изнасиловал женщину-врача, направлявшуюся по вызову на дом к пациенту.
Футбол
«Краснодар» открыл клубный магазин
Политика
Медведев считает, что интеграции с Белоруссией не надо бояться
Глава правительства Дмитрий Медведев считает, что интеграции Белоруссии и России не надо бояться.
Гаджеты
Смартфон Huawei Nova 6 SE получит квадрокамеру с 48-Мп сенсором
Сетевые источники обнародовали информацию о смартфоне Huawei Nova 6 SE, официальный анонс которого ожидается в самое ближайшее время.
Политика
Трамп назвал двуличным премьера Канады Трюдо
Политика
Путин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми
Транзит газа через Украину может продолжиться и после завершения текущего контракта, однако сейчас те условия, которые выдвигает Киев, для Москвы неприемлемы.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт допустить в прокат все части фильма
Режиссер Илья Хржановский написал главе Минкульта Владимиру Мединскому письмо, в котором попросил выдать прокатные удостоверения всем частям «Дау».
Экономика
Лукашенко: Белоруссия выкручивается без кредитов России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит финансовой поддержки у России, потому что рассчитывает исключительно на свои возможности и ресурсы.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Кино
Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей
Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж
Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Авто
Kia привезет в Россию два новых кроссовера
Корейская компания Kia в 2020 году представит в России новые модели автомобилей.
Общество
ФБК рассказал о самолете жены Медведева за 50 миллионов долларов
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев устроить митинги
Общество
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Здоровье
La Vanguardia (Испания): в России стали меньше пить (La Vanguardia)
Меры, направленные на снижение потребления водки, дают свои результаты, что подтверждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), отмечающая в своем докладе сокращение потребление алкогольных напитков на 43% в период с 2003 по 2016 год.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Авто
McLaren представит свой новый гибридный суперкар
Недавно генеральный директор McLaren Майк Флевитт сообщил, что платформа следующего поколения будет официально анонсирована весной следующего года, а также мы узнаем кое-что о гибридной трансмиссии.
Политика
Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Требования Берлина к Москве сознаться в причастности к убийству грузинского гражданина в Германии неприемлемы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.
Политика
В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского
В сессионном зале украинского парламента 5 декабря произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».
Шоу-бизнес
Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
Гаджеты
На смартфонах с Android 9 и 10 появилась очень полезная функция
«Режим фокуса» теперь полноценно внедрен в Android 9 и 10.
Политика
Die Welt назвала нового главного противника НАТО
Немецкая газета Die Welt назвала нового главного противника НАТО, сообщает портал "Известия".