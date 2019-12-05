Политика

Газета.RuГазета.RuМедведев пообещал Ивлеевой не закрывать Youtube

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, заявил, что видео-платформу Youtube в России закрывать не планируют.
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