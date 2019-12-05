Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, заявил, что видео-платформу Youtube в России закрывать не планируют.

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Происшествия В Перми суд арестовал мужчину, стрелявшего по прохожим Орджоникидзевский районный суд города Перми сегодня арестовал на два месяца 50-летнего местного жителя, который отрыл стрельбу из охотничьего ружья по прохожим, сообщает ТАСС.

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Политика Путин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми Транзит газа через Украину может продолжиться и после завершения текущего контракта, однако сейчас те условия, которые выдвигает Киев, для Москвы неприемлемы.

Экономика Лукашенко: Белоруссия выкручивается без кредитов России Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит финансовой поддержки у России, потому что рассчитывает исключительно на свои возможности и ресурсы.

Происшествия Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.

Кино Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.

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