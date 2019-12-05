Политика

ИзвестияИзвестияМедведев ответил на вопрос Ивлеевой о закрытии YouTube в России

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева спросила у премьер-министра России Дмитрия Медведева, как повлияет введение закона о защите Рунета на жизнь тех, чей доход напрямую связан со Всемирной сетью, и планируется ли в связи с этим законом закрытие YouTube.
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Медведев назвал цель закона о суверенном интернете

Газета.Ru06:02

Ивлеева спросила Медведева о сроках «закрытия» YouTube

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Медведев: отключение России от SWIFT было бы «ударом под дых»

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Медведев: благополучие производителей контента зависит от них самих

РИА Новости05:18

Медведев пообещал не закрывать YouTube

Коммерсантъ04:44
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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

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РИА Новости вчера в 08:30
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Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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В целом «Новая Линия» является основателем известного в РФ бренда BQ, но она также намерена развивать новую компанию Strike, под именем которой будут выпускаться очень удобные и интуитивно понятные кнопочные телефоны.
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Под завалами рухнувшего в Польше дома ищут восемь человек

Под завалами обрушившегося трехэтажного дома на польском курорте Щирк могут находиться восемь человек. Их разыскивают спасатели и кинологи.
ФАН вчера в 19:11
Политика

Порошенко, Вакарчук и Тимошенко снова зовут украинцев на Майдан

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Спорт

Медведев дал оценку допинговому скандалу

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал допинговый скандал вокруг российских спортсменов «бесконечным антироссийским сериалом».
Rambler News Service 05:50
Политика

Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
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Политика

«Интерфакс»: убитый в Берлине чеченец участвовал в терактах

В мае и августе 2003 года Хангошвили якобы участвовал в серии нападений на колонны федеральных сил на дороге между населенными пунктами Алхасты и Галашки в Ингушетии.
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Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

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Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
РИА Новости 07:19
Общество

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Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков заявил, что ведомство намерено отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права.
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Политика

На Украине пригрозили Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

МИД Украины пообещал ответить демаршем на заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по поводу Крыма.
РИА Новости вчера в 11:15
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Газета.Ru вчера в 17:27
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«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни в 2019 году

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Эксперт оценил прогноз о крахе России как космической державы

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Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах

Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах Елене Летучей исполняется 41 год.
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Трамп высказался по поводу ситуации вокруг «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока-2".
Российская газета вчера в 18:15
Происшествия

Суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал врача в Саратове

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Культура

Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
REGNUM 02:21
Политика

Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

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Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

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Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
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Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
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