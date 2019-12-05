Политика
ИзвестияМедведев ответил на вопрос Ивлеевой о закрытии YouTube в России
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева спросила у премьер-министра России Дмитрия Медведева, как повлияет введение закона о защите Рунета на жизнь тех, чей доход напрямую связан со Всемирной сетью, и планируется ли в связи с этим законом закрытие YouTube.
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Армия и оружие
Сирийские боевики обзавелись немецкими танками
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев довел Владимира Фриске до бешенства
Как и следовало ожидать, после откровений Дмитрия Шепелева Владимир Фриске не смог сдержать негодования.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Политика
В Раде подрались депутаты из партии Зеленского
Общество
Госдума приняла закон о штрафах для иностранных СМИ-иноагентов
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о штрафах до 5 млн рублей для иностранных СМИ-иноагентов.
Политика
Киев назвал условия и вероятную дату выборов в Донбассе
Выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса должны состояться одновременно с местными выборами, провести которые на всей территории Украины планируется 31 октября 2020 года.
Гаджеты
В России появились бюджетные телефоны бренда Strike
В целом «Новая Линия» является основателем известного в РФ бренда BQ, но она также намерена развивать новую компанию Strike, под именем которой будут выпускаться очень удобные и интуитивно понятные кнопочные телефоны.
Происшествия
Под завалами рухнувшего в Польше дома ищут восемь человек
Под завалами обрушившегося трехэтажного дома на польском курорте Щирк могут находиться восемь человек. Их разыскивают спасатели и кинологи.
Политика
Порошенко, Вакарчук и Тимошенко снова зовут украинцев на Майдан
Спорт
Медведев дал оценку допинговому скандалу
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал допинговый скандал вокруг российских спортсменов «бесконечным антироссийским сериалом».
Политика
Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам
В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Политика
«Интерфакс»: убитый в Берлине чеченец участвовал в терактах
В мае и августе 2003 года Хангошвили якобы участвовал в серии нападений на колонны федеральных сил на дороге между населенными пунктами Алхасты и Галашки в Ингушетии.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Политика
Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
Общество
ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права
Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков заявил, что ведомство намерено отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права.
Политика
На Украине пригрозили Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
МИД Украины пообещал ответить демаршем на заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по поводу Крыма.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Общество
Эксперт оценил прогноз о крахе России как космической державы
Шоу-бизнес
Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах
Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах Елене Летучей исполняется 41 год.
Политика
Трамп высказался по поводу ситуации вокруг «Северного потока-2»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока-2".
Культура
Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
Политика
Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
Общество
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Происшествия
Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.