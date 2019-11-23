Один из членов ЕР предложил закрепить понятие "неполный рабочий день" для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат. Медведев предположил, что идею четырехдневки можно трансформировать в предложение коллеги по партии.

с чего всё началось

По словам главы правительства, который ранее предлагал перейти на четырехдневную рабочую неделю, эту идею нужно превратить в нечто другое. Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.

Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе

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