Премьер-министр и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с региональным активом партии предложил, как можно использовать идею четырехдневной рабочей недели.

с чего всё началось

По словам главы правительства, который ранее предлагал перейти на четырехдневную рабочую неделю, эту идею нужно превратить в нечто другое. Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.

Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе

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