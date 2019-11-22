Общество

Российская газетаРоссийская газетаМедведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе

По словам главы правительства, который ранее предлагал перейти на четырехдневную рабочую неделю, эту идею нужно превратить в нечто другое. Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
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с чего всё началось

Медведев предложил способ трансформации четырехдневки

Премьер-министр и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с региональным активом партии предложил, как можно использовать идею четырехдневной рабочей недели.
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