Коронавирус

REGNUMREGNUMМедведев: паники в период пандемии удалось избежать

Москва, 9 июня 2020, 17:04 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что в период пандемии коронавируса власти смогли не допустить паники и избежать обострения криминагенной обстановки.
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Медведев: Обострения криминогенной ситуации удалось избежать

Российская газета10:23

Медведев назвал сроки создания концепции общественной безопасности

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Медведев: паники в период пандемии удалось избежать

REGNUM10:04

Медведев оценил работу над концепцией общественной безопасности

Парламентская газета09:59

Медведев: работа над концепцией общественной безопасности должна быть ускорена

Интерфакс - Россия09:50

Медведев заявил, что в России удалось не допустить паники в период пандемии

ТАСС09:31

COVID прошёл без паники, но это вряд ли поможет. Медведев назвал хорошую новость и плохую

Царьград10:12
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Михаила Ефремова отправили под домашний арест

РИАМО 14:40
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
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Армия и оружие

В США во время испытаний реактивная ракета «отпала» и уничтожилась

РЕН ТВ 09:09
Энергетика

Акции Chesapeake взлетели на 181% за день. Разбираемся, что это было

Восемь аналитиков посоветовали избавляться от акций Chesapeake, и всего один присвоил рейтинг "держать".
РБК 10:30
Происшествия

Десятки адвокатов отказались защищать Ефремова

Pravda.Ru 07:19
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Кино

Режиссер «Другого» снимет новых «Зловещих мертвецов»

Режиссером следующей части «Зловещих мертвецов» выступит постановщик хоррора «Другой» Ли Кронин.
Культуромания 10:21
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Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
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Происшествия

Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Общество

Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
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Гаджеты

Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Опубликованы первые фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07 июня в 04:55
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Происшествия

В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными

Газета.Ru 13:55
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Происшествия

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова

ИнфоСМИ 06:52
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что не пойдет на мировую

Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера Михаила Ефремова, она считает, что он должен сидеть в тюрьме.
РИА Новости 14:37
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Кино

Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us

Российская газета вчера в 04:37
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Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
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Экономика

Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля

Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online 11:06
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Происшествия

В Ульяновской области заключенные СИЗО устроили акцию протеста

Заключенные СИЗО в Ульяновской области во вторник устроили акцию протеста после применения к одному из обвиняемых силы со стороны сотрудников изолятора, сообщает пресс-служба УФСИН по региону.
РИА Новости 14:41
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Общество

Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок

Российская газета вчера в 07:23
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Происшествия

В Элисте воспитательница убила троих детей и покончила с собой

Газета.Ru 08:22
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Политика

Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru вчера в 15:05
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Происшествия

Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП

Михаил Ефремов тяжело переживал смерть матери и своей коллеги Галины Волчек, рассказала жена артиста Софья Кругликова.
РИА Новости 08:55
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Общество

В Москве открылись около 80% предприятий сферы услуг

Практически 70% предприятий торговли и 80% предприятий сферы услуг открыты в Москве на данный момент.
ТАСС 13:34
Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

РБК 00:41
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Происшествия

Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»

Pravda.Ru 09:41
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Общество

Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье

До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 04:59
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Общество

В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге

Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro 12:17
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Политика

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
Газета.Ru 13:36
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Путешествия

Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России

Курортный сезон в России в полном объеме может начаться с 1 июля.
Lenta.ru 09:36
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Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
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