Коронавирус
REGNUMМедведев: паники в период пандемии удалось избежать
Москва, 9 июня 2020, 17:04 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что в период пандемии коронавируса власти смогли не допустить паники и избежать обострения криминогенной обстановки.
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Медведев: работа над концепцией общественной безопасности должна быть ускорена
Интерфакс - Россия09:50
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Армия и оружие
США в ходе испытаний едва не упустили в свободный полет гиперзвуковую ракету
Новейшая гиперзвуковая ракета США в ходе испытаний едва не улетела в свободный полет. Военные вовремя успели ее уничтожить.
Известия 14:40
Футбол
«Байер» разгромил «Саарбрюккен» и вышел в финал Кубка Германии
Леверкузенский "Байер" в гостях разгромил выступающий в региональной лиге "Саарбрюккен" и вышел в финал Кубка Германии по футболу.
РИА Новости 16:53
Происшествия
Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова
Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° 10:08
Происшествия
Супруга погибшего водителя отказалась идти на мировую с Ефремовым
Ирина Стерхова, супруга водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, отказалась идти на мировую с актером Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru 14:40
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Шоу-бизнес
Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым
Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым.
Народные новости 09:12
Общество
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 07:23
Общество
Власти Москвы пояснили решение о снятии ограничений
Руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что ограничения в Москве снимались «не под какие-то мероприятия».
RT на русском 15:05
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России
Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM 12:08
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Нынешние меры станут шагом первого этапа после принятия решения о полной блокировке всех пространств для контакта с представителями Сеула и прекращении «других ненужных действий».
Lenta.ru вчера в 17:56
Происшествия
Жители Дагестана устроили стихийный митинг из-за грубости полицейского
Полицейские остановили автомобиль под управлением 60-летнего местного жителя.
Кавказ Пост 14:42
Общество
Похороны Джорджа Флойда проходят в США
Похороны Джорджа Флойда — темнокожего американца убитого при задержании полицейскими проходят в Хьюстоне 9 июня, сообщает телеканал Звезда на своем сайте.
ИА Красная Весна 16:45
Экономика
Конкурент Tesla взлетел в цене за три дня
Стартап взлетел в цене за три дня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru 13:20
Гаджеты
Apple объявит о переходе на ARM-процессоры в Mac на WWDC 2020
Apple готовит 12-ядерный ARM-чип собственной разработки.
Evo-rus.com 11:58
Энергетика
«Газпром» увеличил поставки газа в Европу
Экспорт российского газа в Европу вырос в июне, следует из данных платформы операторов европейских газотранспортных систем ENTSOG.
Народные новости 13:19
Общество
Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы
Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу».
RT на русском 16:08
Армия и оружие
Кедми заявил о новом предназначении секретных подлодок РФ
Бывший сотрудник израильской разведки Яков Кедми рассказал о возможном предназначении новых секретных российских подлодок Белгород и Хабаровск.
Политическая Экспертиза 06:22
Происшествия
В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты
Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
Шоу-бизнес
Ксения Собчак осудила тех, кто не поддерживает Михаила Ефремова
Телеведущая Ксения Собчак написала в своем микроблоге большой пост, которым поддержала Михаила Ефремова после смертельной аварии, произошедшей по его вине.
Uznayvse.ru 13:44
Происшествия
В Элисте воспитательница убила троих детей и покончила с собой
Убив всех детей, женщина покончила с собой. Тела погибших обнаружил ее муж, когда вернулся домой - дверь была заперта изнутри.
Газета.Ru 08:22
Экономика
МВФ одобрил программу поддержки Украины на пять миллиардов долларов
Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе фонда.
РИА Новости 17:23
Армия и оружие
Прокурор по делу MH17 рассказал о версии с украинским «Буком»
Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов расследовала версию, согласно которой малайзийский Boeing рейса MH17 был сбит украинским ракетно-зенитным комплексом "Бук", однако не нашла никакой подтверждающей информации на этот счет, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания во вторник.
РИА Новости 15:04
Общество
МГУ установил новый рекорд в международном университетском рейтинге
Столичный университет установил новый рекорд и достиг своего лучшего результата за всю историю рейтингов QS c 2004 года.
Российская газета 17:13
Армия и оружие
«Жеребец» Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад
Столетие со дня рождения прославленного советского летчика трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, которое отмечаем сегодня, 8 июня 2020 года, вновь подняло волну споров о том, кто на самом деле одержал большее число воздушных побед в годы Второй мировой войны.
Российская газета вчера в 06:31
Происшествия
«Уральский приборостроительный завод» отзывает из больниц аппараты ИВЛ
Предприятие проводит дополнительную проверку устройств Екатеринбургский "Уральский приборостроительный завод" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал отзыв из российских больниц аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М".
Правда УрФО 14:03
Кино
Universal Pictures и Бекмамбетов снимут пять screenlife-фильмов
В компании подтвердили, что американская компания подписала контракт с Бекмамбетовым, согласно которому «голливудская студия выпустит пять кинокартин, спродюсированных Бекмамбетовым в формате screenlife», то есть в формате, когда все действие картины происходит на экране компьютера или смартфона.
ИА Красная Весна 16:42