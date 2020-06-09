Коронавирус

REGNUMREGNUMМедведев: паники в период пандемии удалось избежать

Москва, 9 июня 2020, 17:04 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что в период пандемии коронавируса власти смогли не допустить паники и избежать обострения криминогенной обстановки.
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Российская газета15:47

Медведев назвал сроки создания концепции общественной безопасности

РИА Новости09:57

Медведев: паники в период пандемии удалось избежать

REGNUM10:04

Медведев оценил работу над концепцией общественной безопасности

Парламентская газета09:59

Медведев: работа над концепцией общественной безопасности должна быть ускорена

Интерфакс - Россия09:50

Медведев заявил, что в России удалось не допустить паники в период пандемии

ТАСС09:31

COVID прошёл без паники, но это вряд ли поможет. Медведев назвал хорошую новость и плохую

Царьград10:12
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Происшествия

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Интерфакс 14:38
3,5K
Армия и оружие

США в ходе испытаний едва не упустили в свободный полет гиперзвуковую ракету

Новейшая гиперзвуковая ракета США в ходе испытаний едва не улетела в свободный полет. Военные вовремя успели ее уничтожить.
Известия 14:40
21
Футбол

«Байер» разгромил «Саарбрюккен» и вышел в финал Кубка Германии

Леверкузенский "Байер" в гостях разгромил выступающий в региональной лиге "Саарбрюккен" и вышел в финал Кубка Германии по футболу.
РИА Новости 16:53
Происшествия

Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова

Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
30
Происшествия

Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° 10:08
25
Происшествия

Супруга погибшего водителя отказалась идти на мировую с Ефремовым

Ирина Стерхова, супруга водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, отказалась идти на мировую с актером Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru 14:40
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Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
1,4K
Шоу-бизнес

Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым

Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым.
Народные новости 09:12
11
Общество

Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок

Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 07:23
5,2K
Общество

Власти Москвы пояснили решение о снятии ограничений

Руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что ограничения в Москве снимались «не под какие-то мероприятия».
RT на русском 15:05
3
Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России

Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM 12:08
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Политика

Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом

Нынешние меры станут шагом первого этапа после принятия решения о полной блокировке всех пространств для контакта с представителями Сеула и прекращении «других ненужных действий».
Lenta.ru вчера в 17:56
45
Происшествия

Жители Дагестана устроили стихийный митинг из-за грубости полицейского

Полицейские остановили автомобиль под управлением 60-летнего местного жителя.
Кавказ Пост 14:42
22
Общество

Похороны Джорджа Флойда проходят в США

Похороны Джорджа Флойда — темнокожего американца убитого при задержании полицейскими проходят в Хьюстоне 9 июня, сообщает телеканал Звезда на своем сайте.
ИА Красная Весна 16:45
1
Экономика

Конкурент Tesla взлетел в цене за три дня

Стартап взлетел в цене за три дня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru 13:20
Гаджеты

Apple объявит о переходе на ARM-процессоры в Mac на WWDC 2020

Apple готовит 12-ядерный ARM-чип собственной разработки.
Evo-rus.com 11:58
7
Энергетика

«Газпром» увеличил поставки газа в Европу

Экспорт российского газа в Европу вырос в июне, следует из данных платформы операторов европейских газотранспортных систем ENTSOG.
Народные новости 13:19
Происшествия

В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре

ТАСС 15:00
375
Общество

Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы

Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу».
RT на русском 16:08
17
Армия и оружие

Кедми заявил о новом предназначении секретных подлодок РФ

Бывший сотрудник израильской разведки Яков Кедми рассказал о возможном предназначении новых секретных российских подлодок Белгород и Хабаровск.
Политическая Экспертиза 06:22
12
Происшествия

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
129
Происшествия

Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
25
Шоу-бизнес

Ксения Собчак осудила тех, кто не поддерживает Михаила Ефремова

Телеведущая Ксения Собчак написала в своем микроблоге большой пост, которым поддержала Михаила Ефремова после смертельной аварии, произошедшей по его вине.
Uznayvse.ru 13:44
124
Происшествия

В Элисте воспитательница убила троих детей и покончила с собой

Убив всех детей, женщина покончила с собой. Тела погибших обнаружил ее муж, когда вернулся домой - дверь была заперта изнутри.
Газета.Ru 08:22
136
Экономика

МВФ одобрил программу поддержки Украины на пять миллиардов долларов

Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе фонда.
РИА Новости 17:23
1
Армия и оружие

Прокурор по делу MH17 рассказал о версии с украинским «Буком»

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов расследовала версию, согласно которой малайзийский Boeing рейса MH17 был сбит украинским ракетно-зенитным комплексом "Бук", однако не нашла никакой подтверждающей информации на этот счет, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания во вторник.
РИА Новости 15:04
20
Общество

МГУ установил новый рекорд в международном университетском рейтинге

Столичный университет установил новый рекорд и достиг своего лучшего результата за всю историю рейтингов QS c 2004 года.
Российская газета 17:13
Армия и оружие

«Жеребец» Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад

Столетие со дня рождения прославленного советского летчика трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, которое отмечаем сегодня, 8 июня 2020 года, вновь подняло волну споров о том, кто на самом деле одержал большее число воздушных побед в годы Второй мировой войны.
Российская газета вчера в 06:31
2
Происшествия

«Уральский приборостроительный завод» отзывает из больниц аппараты ИВЛ

Предприятие проводит дополнительную проверку устройств Екатеринбургский "Уральский приборостроительный завод" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал отзыв из российских больниц аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М".
Правда УрФО 14:03
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Кино

Universal Pictures и Бекмамбетов снимут пять screenlife-фильмов

В компании подтвердили, что американская компания подписала контракт с Бекмамбетовым, согласно которому «голливудская студия выпустит пять кинокартин, спродюсированных Бекмамбетовым в формате screenlife», то есть в формате, когда все действие картины происходит на экране компьютера или смартфона.
ИА Красная Весна 16:42
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