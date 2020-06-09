Москва, 9 июня 2020, 17:04 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что в период пандемии коронавируса власти смогли не допустить паники и избежать обострения криминогенной обстановки.

Футбол «Байер» разгромил «Саарбрюккен» и вышел в финал Кубка Германии Леверкузенский "Байер" в гостях разгромил выступающий в региональной лиге "Саарбрюккен" и вышел в финал Кубка Германии по футболу.

Происшествия Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». 30

Происшествия Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы. 25

Политика Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). 1,4K

Шоу-бизнес Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым. 11

Общество Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин. 5,2K

Общество Власти Москвы пояснили решение о снятии ограничений Руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что ограничения в Москве снимались «не под какие-то мероприятия». 3

Политика Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом Нынешние меры станут шагом первого этапа после принятия решения о полной блокировке всех пространств для контакта с представителями Сеула и прекращении «других ненужных действий». 45

Общество Похороны Джорджа Флойда проходят в США Похороны Джорджа Флойда — темнокожего американца убитого при задержании полицейскими проходят в Хьюстоне 9 июня, сообщает телеканал Звезда на своем сайте. 1

Экономика Конкурент Tesla взлетел в цене за три дня Стартап взлетел в цене за три дня. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Энергетика «Газпром» увеличил поставки газа в Европу Экспорт российского газа в Европу вырос в июне, следует из данных платформы операторов европейских газотранспортных систем ENTSOG.

Общество Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу». 17

Происшествия В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная. 129

Экономика МВФ одобрил программу поддержки Украины на пять миллиардов долларов Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе фонда. 1

Армия и оружие Прокурор по делу MH17 рассказал о версии с украинским «Буком» Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов расследовала версию, согласно которой малайзийский Boeing рейса MH17 был сбит украинским ракетно-зенитным комплексом "Бук", однако не нашла никакой подтверждающей информации на этот счет, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания во вторник. 20

Общество МГУ установил новый рекорд в международном университетском рейтинге Столичный университет установил новый рекорд и достиг своего лучшего результата за всю историю рейтингов QS c 2004 года.

Армия и оружие «Жеребец» Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад Столетие со дня рождения прославленного советского летчика трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, которое отмечаем сегодня, 8 июня 2020 года, вновь подняло волну споров о том, кто на самом деле одержал большее число воздушных побед в годы Второй мировой войны. 2

Происшествия «Уральский приборостроительный завод» отзывает из больниц аппараты ИВЛ Предприятие проводит дополнительную проверку устройств Екатеринбургский "Уральский приборостроительный завод" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал отзыв из российских больниц аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М". 1