с чего всё началось

Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в процветании России после победы над пандемией коронавируса.

Медведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году

Экономика Эксперт рассказал, когда банк может забрать вклад себе Причин, по которым банковский вклад может оказаться в распоряжении банка, множество: вкладчик забыл о нем; умер, а его наследники не знают о вкладе; на счете осталась так мало денег, что издержки на их получение больше этого остатка, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Елена Мякишева. 8

Происшествия На пляже в Севастополе на головы отдыхающих упал навес В Севастополе на пляже в Парке Победы на головы отдыхающим упал навес. Пострадавшим оказывали помощь медики на месте происшествия. 13

Происшествия Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева Силовики задержали еще двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году.

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Религия Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru. 771

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Шоу-бизнес Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет Публикация от Britney Spears (@ britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ.

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