Экономика
ИзвестияМедведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году
Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в процветании России после победы над пандемией коронавируса.
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с чего всё началось
"Есть угроза новой вспышки пандемии, которая способна нанести по мировой экономике сокрушительный удар, сопоставимый лишь с мировыми войнами", - написал он в статье, опубликованной в среду в журнале "Россия в глобальной политике".ТАСС01:09
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Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Экономика
Эксперт рассказал, когда банк может забрать вклад себе
Причин, по которым банковский вклад может оказаться в распоряжении банка, множество: вкладчик забыл о нем; умер, а его наследники не знают о вкладе; на счете осталась так мало денег, что издержки на их получение больше этого остатка, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Елена Мякишева.
РИА Новости вчера в 19:18
Происшествия
На пляже в Севастополе на головы отдыхающих упал навес
В Севастополе на пляже в Парке Победы на головы отдыхающим упал навес. Пострадавшим оказывали помощь медики на месте происшествия.
SM News 03:59
Общество
Котяков заявил о преодолении пика влияния пандемии на рынок труда
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что пик негативного влияния пандемии коронавируса на российский рынок труда пройден.
RT на русском 05:00
Технологии
Лампы освещения позволят легко прослушивать разговоры в комнате
17.06.2020 Лампа, освещающая комнату, может прослушивать разговоры. Устройство с названием Lamphone создали израильские ученые.
Портал Поиск 04:40
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева
Силовики задержали еще двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году.
Известия 05:35
Общество
Прокурор запросил реальные сроки для фигурантов дела «Сети»* в Петербурге
Гособвинитель попросил суд назначить Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову 9 и 6 лет колонии соответственно по петербургскому делу "Сети"*, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:21
Общество
Аксенов разъяснил новые правила отдыха в Крыму
Сообщалось, что россияне смогут бронировать отдых на полуострове с 1 июля.
Взгляд.ру 05:29
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета вчера в 07:30
Религия
Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
Газета.Ru вчера в 14:03
Фигурное катание
Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
РИА Новости 15 июня в 14:47
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11
Игры
Анонсирована мобильная стратегия The Lord of the Rings: Rise to War
Live24 вчера в 04:49
Здоровье
Генпрокурор назвал главные проблемы российской медицины
Краснов напомнил, что для устранения проблем с лекарственным обеспечением населения по инициативе Генпрокуратуры были приняты необходимые правовые акты, касающиеся обязательной маркировки лекарств, ввоза не зарегистрированных в России препаратов, в которых остро нуждались люди.
ТАСС 05:36
Футбол
Заседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву перенесено
Заседание московского городского суда по пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву перенесено на 6 июля.
Вести.Ru 04:02
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках
Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски».
Известия 04:27
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Футбол
«Милан» и Рангник достигли соглашения
Ранее уже ходили слухи, что немецкий специалист может возглавить миланский клуб, однако информация была противоречива.
Soccer.ru 03:51
Политика
Желание Горбачева отдать Карелию Финляндии назвали ложью
Желание российского политика Михаила Горбачева отдать Карелию в состав Финляндии в «Горбачев-фонде» назвали ложью.
Lenta.ru 05:27
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности
Ранее в Сети появилась информация о том, что Липницкая станет матерью. По сведениям СМИ, ребенок спортсменки родится в ближайшее время.
Вечерняя Москва вчера в 12:40
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Шоу-бизнес
Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет
Публикация от Britney Spears (@ britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ.
Pravda.Ru вчера в 15:05
Происшествия
Первоклассник ранил отца во время ссоры с матерью в Подмосковье
Мальчик ранил ножом своего отца во время ссоры с матерью, сообщает о происшествии РЕН ТВ 17 июня.
Известия 04:47
Общество
Новогодние каникулы в 2021 году хотят сократить
Глава экономического совета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать нерабочие дни во время пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:36
Политика
Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России
Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.
Известия 15 июня в 20:34
Здоровье
Кому положен бесплатный тест на коронавирус в Челябинской области
Минздрав Челябинской области опубликовал перечень категорий граждан, которых должны бесплатно обследовать на коронавирус.
Царьград 05:20
Общество
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев).
РИА Новости 03:37
Общество
Около 300 тыс. учителей отзовут из отпуска для проведения ЕГЭ
Порядка 300 тыс. школьных учителей в России вызовут из отпуска летом для проведения ЕГЭ.
Известия 03:40