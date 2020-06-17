Экономика

ИзвестияИзвестияМедведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году

Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в процветании России после победы над пандемией коронавируса.
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с чего всё началось
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью
 для журнала «Россия в глобальной политике», в которой изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса.
РБК01:27

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Медведев рассказал о воздействии на Россию трех экономических шоков

Коммерсантъ02:45

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

РБК02:03

Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса

Комсомольская правда01:32

Медведев рассказал о влиянии трех «экономических шоков» на Россию

Газета.Ru01:37

Медведев рассказал о тройном ударе коронавируса по экономике России

Lenta.ru01:56

Медведев рассказал о воздействии трёх «экономических шоков» на Россию

RT на русском01:16

Медведев рассказал о трех шоках для российской экономики в 2020 году

РИА Новости01:04
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 11:01, Ашберн
Происшествия

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

Российская газета 10:29
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Кино

Пятый эпизод «Звездных войн» впервые покажут в 4К на больших экранах

Согласно информации портала Variety, для большего привлечения зрителей к открытию мультиплексов в Великобритании студия Disney выпустит в повторный прокат пятый эпизод «Звездных войн».
Киноафиша России 09:35
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Наука

Бельгийские врачи нашли способ предотвратить рак толстой кишки

Evo-rus.com 08:56
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Происшествия

Навес упал на отдыхающих на пляже севастопольского парка Победы

Новый Севастополь 02:18
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Здоровье

Двухлетний ребенок умер в Москве от болезни, вызванной коронавирусом

Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19 — болезнь, поражающая детей — вызвала смерть двухлетнего ребёнка в Москве.
Доктор 09:09
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Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
3,8K
Политика

В Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 17 июня, не счел нужным комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о покушении на грузинского журналиста Георгия Габунию.
Известия 07:13
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Фигурное катание

Авербух объяснил, почему фигуристки уходят из группы Этери Тутберидзе

Экс-фигурист, а ныне хореограф Илья Авербух объяснил, почему ученицы Этери Тутберидзе массово уходят от своей наставницы.
Metaratings вчера в 10:39
Общество

Поклонская отказалась вмешиваться в конфликт в монастыре на Урале

РБК 09:41
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
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Автоспорт

Хэмилтон удалил запись с обращением к Марко

Чемпионат 09:15
Экономика

В России может стать платным выпуск банковских карт

Ограничение комиссий за прием карт (эквайринг) может заставить банки в России взимать плату с клиентов за некоторые услуги, пишут «Известия».
FlashNord 15 июня в 02:57
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Здоровье

Пациент «Ленэкспо» умер от коронавируса за две недели

Мужчина попал во временный госпиталь с 10% поражения лёгких и умер спустя две недели.
Neva.Today 10:45
Общество

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 07:12
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Футбол

У шести игроков «Ростова» выявлено подозрение на коронавирус

У шести футболистов "Ростова" выявили подозрение на коронавирусную инфекцию. Информация об этом появилась в Telegram-канале Sport_inside.
Газета.Ru 10:35
7
Футбол

УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил формат возобновления Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте организации.
Lenta.ru 10:04
Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
33
Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
69
Происшествия

Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины»

Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien.
РИА Новости 03:35
59
Шоу-бизнес

Сын Ефремова впервые прокомментировал смертельное ДТП отца

Сын актера Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал смертельное ДТП, которое устроил его отец.
Ruposters.ru 10:17
28
Кино

Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года

Церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.
Москва 24 15 июня в 15:14
8
Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
2,2K
Общество

В Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон

У сотрудницы госпиталя был расстегнут комбинезон, не надет капюшон, также девушка не использовала защитные очки.
Российская газета 09:31
223
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
629
Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
40
Музыка

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Piter.tv 00:52
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Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
2K
Политика

В Саратове учитель объяснила родителям учеников, кто против поправок в Конституцию: западные спецслужбы, толпа атеистов и геи

Родители учеников школы № 5 в Заводском районе Саратова в чате мессенджера получили от классного руководителя материал на тему голосования по поправкам в Конституцию.
Вечерняя Казань 09:35
6
Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия вчера в 20:11
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