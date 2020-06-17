с чего всё началось

Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в процветании России после победы над пандемией коронавируса.

Медведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году

Общество Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.

Политика В Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 17 июня, не счел нужным комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о покушении на грузинского журналиста Георгия Габунию. 168

Фигурное катание Авербух объяснил, почему фигуристки уходят из группы Этери Тутберидзе Экс-фигурист, а ныне хореограф Илья Авербух объяснил, почему ученицы Этери Тутберидзе массово уходят от своей наставницы.

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО. 757

Экономика В России может стать платным выпуск банковских карт Ограничение комиссий за прием карт (эквайринг) может заставить банки в России взимать плату с клиентов за некоторые услуги, пишут «Известия». 2,8K

Здоровье Пациент «Ленэкспо» умер от коронавируса за две недели Мужчина попал во временный госпиталь с 10% поражения лёгких и умер спустя две недели.

Общество В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики». 721

Футбол УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил формат возобновления Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте организации.

Общество Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 33

Происшествия Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины» Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien. 59

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 629