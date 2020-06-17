с чего всё началось

Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в процветании России после победы над пандемией коронавируса.

Медведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 620

Общество Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 32

Футбол УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов В апреле УЕФА сообщил, что возобновление Лиги чемпионов пройдет в формате мини-турнира.

Общество В Калининградской области отменят обязательную обсервацию для туристов Власти Калининградской области ориентировочно в период с 22 по 24 июня планируют отменить ряд действовавших в регионе ограничений, введенных ранее из-за угрозы массового распространения коронавирусной инфекции. 27

Политика Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии. 1,8K

Общество Стали известны отменившие парад Победы российские города Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. 2,5K

Общество Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 40

Политика Песков рассказал о дезинфицирующем тоннеле в резиденции Путина Песков отметил, что подмосковная резиденция стала «основной рабочей базой» президента, и дезинфицирующие тоннели были установлены в самый разгар эпидемии COVID-19. 90

Общество Температура в Москве побила рекорд 1892 года Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные Росгидромета. 82

Фигурное катание Липницкая подтвердила беременность от Тарасенко Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. 3

Энергетика Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года. 300