Экономика
ИзвестияМедведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году
Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в процветании России после победы над пандемией коронавируса.
Читать в источнике
Оценить1,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса
Комсомольская правда01:32
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 10:51, Ашберн
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Басманный суд отправил под арест девушку и юношу, прилюдно занявшихся на скамейках "Ямы" сексом.
Российская газета 10:29
Здоровье
В Минздраве оценили заявление ВОЗ о «прорыве» в лечении коронавируса
Препарат дексаметазон применяется в России для лечения коронавирусной инфекции, однако это не панацея, заявил главный пульмонолог Министерства здравоохранения Сергей Авдеев.
RT на русском 09:10
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Политика
Главы МИД России, КНР и Индии проведут видеоконференцию 22 июня
В мае Ван И заявил, что китайско-российское сотрудничество по борьбе с распространением коронавирусной инфекции позволит создать импульс для укрепления двусторонних отношений.
RT на русском вчера в 01:51
Футбол
УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов
В апреле УЕФА сообщил, что возобновление Лиги чемпионов пройдет в формате мини-турнира.
Lenta.ru 10:04
Шоу-бизнес
Сын Ефремова впервые прокомментировал смертельное ДТП отца
Сын актера Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал смертельное ДТП, которое устроил его отец.
Ruposters.ru 10:17
Автоспорт
Хэмилтон удалил запись с обращением к Марко
Чемпионат 09:15
Общество
ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь
В женский монастырь под Екатеринбургом, который захватил запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), прибыли сотрудники ФСБ и полиция.
Газета.Ru 08:10
Происшествия
Полиция США поддержала раненных при стрельбе сотрудников ДПС в Москве
Американские полицейские выразили поддержку сотрудникам ДПС, пострадавшим в ходе стрельбы на Ленинском проспекте в Москве.
RT на русском 10:09
Общество
В Калининградской области отменят обязательную обсервацию для туристов
Власти Калининградской области ориентировочно в период с 22 по 24 июня планируют отменить ряд действовавших в регионе ограничений, введенных ранее из-за угрозы массового распространения коронавирусной инфекции.
Городовой 05:09
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Происшествия
В Одессе разбился легкомоторный самолет
Lenta.ru 06:20
Общество
Эксперимент: в Берлине почти 30 лет отдавали детей с улицы педофилам
Как сообщает портал DW.com, бездомных детей отдавали на усыновление педофилам.
РЕН ТВ 02:48
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
Армия и оружие
Российские бомбардировщики провели полеты в районе Чукотки
Американские истребители пятого поколения F-22 сопровождали четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС российских ВКС, когда последние совершали плановый полет, сообщили в Минобороны России.
Газета.Ru 07:01
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Политика
Песков рассказал о дезинфицирующем тоннеле в резиденции Путина
Песков отметил, что подмосковная резиденция стала «основной рабочей базой» президента, и дезинфицирующие тоннели были установлены в самый разгар эпидемии COVID-19.
Известия 06:58
Общество
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 7843 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:37
Общество
Температура в Москве побила рекорд 1892 года
Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные Росгидромета.
РИА Новости 09:10
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Политика
Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России
Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.
Известия 15 июня в 20:34
Фигурное катание
Липницкая подтвердила беременность от Тарасенко
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности.
Газета.Ru 08:32
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
Общество
Бюджетники Москвы сообщили о просьбах участвовать в онлайн-голосовании
Сотрудники нескольких департаментов столичной мэрии рассказали РБК о получении от руководства устных указаний зарегистрироваться для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституции.
РБК 10:02