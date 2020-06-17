Экономика

ИзвестияИзвестияМедведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году

Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в процветании России после победы над пандемией коронавируса.
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с чего всё началось
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью
 для журнала «Россия в глобальной политике», в которой изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса.
РБК01:27

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Медведев рассказал о воздействии на Россию трех экономических шоков

Коммерсантъ02:45

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

РБК02:03

Медведев рассказал о трех шоках для российской экономики в 2020 году

РИА Новости01:04

Медведев рассказал о влиянии трех «экономических шоков» на Россию

Газета.Ru01:37

Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса

Комсомольская правда01:32

Медведев рассказал о воздействии трёх «экономических шоков» на Россию

RT на русском01:16

Медведев рассказал о тройном ударе коронавируса по экономике России

Lenta.ru01:56
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Политика

Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
1,6K
Происшествия

ФСБ задержала в четырех регионах лидеров экстремистской организации

ФСБ России задержала лидеров и участников запрещенной в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» в четырех регионах РФ, сообщает «РИА Новости».
Rambler News Service 07:08
4
Общество

Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение

Газета.Ru вчера в 14:03
2K
Происшествия

Разведка Франции назвала опасной деятельность чеченской общины

Разведслужба полиции Франции заявила об опасности, исходящей от представителей чеченской общины в стране.
BFM.ru 00:45
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев сравнил бывших артистов своего лейбла с проститутками

Максим Фадеев, хоть и расстался со всеми артистами своего лейбла MALFA в конце прошлого года, продолжает о них говорить.
Uznayvse.ru 05:14
17
Общество

Немецкой компании разрешили испытать вакцину от COVID-19 на людях

Немецкая компания CureVac получила разрешение на проведение первой фазы клинических испытаний собственной вакцины от коронавируса в ФРГ и Бельгии, в тестах примут участие 168 человек в возрасте от 18 до 60 лет, говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости 07:50
Общество

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации

Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, опровергли информацию о том, что они ведут переговоры о материальной помощи с адвокатом актера.
Вести.Ru 07:52
637
Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Гаджеты

AMD представила процессоры Ryzen 3000XT

Что касается ценника новых процессоров, то AMD Ryzen 5 3600XT оценен в 250 долларов, вариант AMD Ryzen 7 3800XT стоит 400 долларов.
The GEEK 02:30
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Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
2,2K
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
3,4K
Музыка

Little Big уличили в плагиате песен The Black Eyed Peas

Песни российского панк-рейв коллектива Little Big сравнили с композициями американской поп-группы The Black Eyed Peas.
ПолитРоссия вчера в 04:26
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Происшествия

В Подмосковье семилетний мальчик зарезал отца, избивавшего мать

Вести.Ru 05:19
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Происшествия

Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера

РИА Новости 07:07
57
Происшествия

В Ивановской области после родов умерла пациентка с коронавирусом

В Ивановской области после экстренного кесарева сечения скончалась 33-летняя пациентка с коронавирусной инфекцией и тяжёлой формой пневмонии, за жизнь её ребенка борются врачи, сообщил глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.
RT на русском 08:57
9
Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
5,3K
Общество

В РФ возобновили спор об окрошке

Российские специалисты возобновили спор о пользе окрошки, которая в теплую погоду вновь появилась на наших столах.
МедиаПоток 03:09
60
Общество

Прокурор запросил сроки для фигурантов дела «Сети» в Петербурге

News.ru 05:20
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Происшествия

Сын Ефремова впервые прокомментировал ДТП с участием отца

Сын Михаил Ефремова Никита на своей страничке в Instagram выразил соболезнования семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актера.
Московский Комсомолец 08:37
5
Шоу-бизнес

Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото

Профиль вчера в 01:39
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Авто

Компания Tesla выпустила электромобиль Model S с большим запасом хода

Компания Tesla начала продажи новой версии седана Model S с увеличенным на 20% запасом хода.
Автоновости дня вчера в 04:22
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Футбол

ФК «Ростов» получил лицензию для участия в турнирах УЕФА и РФС

Ростов-на-Дону, 17 июня 2020, 14:43 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» успешно прошёл процедуру лицензирования и получил документ, позволяющий в сезоне 2020/21 принимать участие в соревнованиях под эгидой УЕФА и Российского футбольного союза.
REGNUM 07:43
Экономика

Эксперт рассказал, когда банк может забрать вклад себе

Причин, по которым банковский вклад может оказаться в распоряжении банка, множество: вкладчик забыл о нем; умер, а его наследники не знают о вкладе; на счете осталась так мало денег, что издержки на их получение больше этого остатка, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Елена Мякишева.
РИА Новости вчера в 19:18
15
Политика

Навальный предложил поднять ветеранам пенсии до 200 тысяч рублей

Оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный предложил ежемесячно выплачивать ветеранам Великой Отечественной войны по 200 тысяч рублей.
Компания 07:12
5
Экономика

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
Коммерсантъ вчера в 18:37
69
Киберспорт

Игрокам в Red Dead Online запретили добавлять членов Ку-клукс-клана

News.ru 05:59
Политика

Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле

В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели.
РБК 07:23
62
Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
1,5K
Общество

Контроль за туристами на Кубани ослабят с 21 июня

Туристам в Краснодарском крае разрешат свободно перемещаться с 21 июня.
BFM.ru 03:20
583
Общество

«Военное положение» в Пекине не такое уж и военное

Состояние «военного положения» в Китае тоже предусматривает четыре уровня, самый высокий – первый, и термин «механизмы военного времени» (а именно он употреблен в китайских сообщениях о событиях на рынке в Пекине) теоретически должен соотноситься с первым, самым высоким уровнем «военного положения», боевой готовностью номер один.
Взгляд.ру 05:00
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