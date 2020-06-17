с чего всё началось

Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в процветании России после победы над пандемией коронавируса.

Медведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году

Политика Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии. 1,6K

Происшествия ФСБ задержала в четырех регионах лидеров экстремистской организации ФСБ России задержала лидеров и участников запрещенной в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» в четырех регионах РФ, сообщает «РИА Новости». 4

Общество Немецкой компании разрешили испытать вакцину от COVID-19 на людях Немецкая компания CureVac получила разрешение на проведение первой фазы клинических испытаний собственной вакцины от коронавируса в ФРГ и Бельгии, в тестах примут участие 168 человек в возрасте от 18 до 60 лет, говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РИА Новости.

Общество Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, опровергли информацию о том, что они ведут переговоры о материальной помощи с адвокатом актера. 637

Общество Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.

Гаджеты AMD представила процессоры Ryzen 3000XT Что касается ценника новых процессоров, то AMD Ryzen 5 3600XT оценен в 250 долларов, вариант AMD Ryzen 7 3800XT стоит 400 долларов. 7

Происшествия В Ивановской области после родов умерла пациентка с коронавирусом В Ивановской области после экстренного кесарева сечения скончалась 33-летняя пациентка с коронавирусной инфекцией и тяжёлой формой пневмонии, за жизнь её ребенка борются врачи, сообщил глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин. 9

Происшествия Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова. 5,3K

Общество В РФ возобновили спор об окрошке Российские специалисты возобновили спор о пользе окрошки, которая в теплую погоду вновь появилась на наших столах. 60

Происшествия Сын Ефремова впервые прокомментировал ДТП с участием отца Сын Михаил Ефремова Никита на своей страничке в Instagram выразил соболезнования семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актера. 5

Футбол ФК «Ростов» получил лицензию для участия в турнирах УЕФА и РФС Ростов-на-Дону, 17 июня 2020, 14:43 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» успешно прошёл процедуру лицензирования и получил документ, позволяющий в сезоне 2020/21 принимать участие в соревнованиях под эгидой УЕФА и Российского футбольного союза.

Экономика Эксперт рассказал, когда банк может забрать вклад себе Причин, по которым банковский вклад может оказаться в распоряжении банка, множество: вкладчик забыл о нем; умер, а его наследники не знают о вкладе; на счете осталась так мало денег, что издержки на их получение больше этого остатка, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Елена Мякишева. 15

Политика Навальный предложил поднять ветеранам пенсии до 200 тысяч рублей Оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный предложил ежемесячно выплачивать ветеранам Великой Отечественной войны по 200 тысяч рублей. 5

Экономика Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры. 69

Политика Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели. 62

Энергетика Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства. 1,5K