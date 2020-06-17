Экономика
Lenta.ruМедведев рассказал о тройном ударе коронавируса по экономике России
Коронавирус в 2020 году нанес тройной удар по экономике России. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в статье для журнала «Россия в глобальной политике».
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Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса
Комсомольская правда01:32
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Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения РФ утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), первые экзамены пройдут 3 июля.
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Представитель Кремля не стал комментировать высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал глупыми утверждения о подготовке покушения на журналиста якобы по его приказу.
REGNUM 08:02
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Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС.
Lenta.ru 08:19
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Здоровье
ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом.
Известия 00:08
Общество
ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь
В женский монастырь под Екатеринбургом, который захватил запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), прибыли сотрудники ФСБ и полиция.
Газета.Ru 08:10
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Кремль придерживается "устоявшейся практики" и не имеет никакой позиции по предложению члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники до трех дней.
Газета.Ru 09:13
Путешествия
Камбоджа потребует от туристов несколько тысяч долларов при въезде
Камбоджа не закрывала полностью границы на время эпидемии и сейчас готова принять туристов.
Тонкости туризма 06:10
Политика
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»
США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
Газета.Ru 08:51
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru 14 июня в 23:21
Происшествия
После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело
В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
Единоборства
Президент UFC назвал четверку величайших бойцов ММА
Sports.ru 08:49
Фигурное катание
Липницкая подтвердила беременность от Тарасенко
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности.
Газета.Ru 08:32
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла рекорда за всю историю наблюдений
Стоимость Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла абсолютного рекорда за всю историю наблюдений.
Интерфакс 08:35
Футбол
ЦСКА и «Зенит» рассудит Сергей Иванов
Телеканал Санкт-Петербург 08:26
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Происшествия
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
РИА Новости 07:07
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Космос
NASA не подтверждает обнаружение на Марсе человеческой кости
Если на Марсе была жизнь, то учёные обнаружат её в микроскопических организмах.
HotGeo вчера в 07:40
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Минай» и вышло в финал Кубка Украины
«Динамо» Киев выиграло у «Миная» (2:0) в 1/2 финала Кубка Украины. В составе победителей дубль сделал датский нападающий Миккель Дуэлунн.
Спорт-Экспресс 09:00
Авто
Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan официально представила новый Nissan Rogue/X-Trail.
Автоновости дня 15 июня в 09:27
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.
Газета.Ru 07:35
Хоккей
Евгений Малкин показал фото с Сидни Кросби
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин опубликовал совместную фотографию с канадским одноклубником Сидни Кросби.
Metaratings 04:12
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
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Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Армия и оружие
На границе с Китаем погибли индийские военные
По словам представителя китайского МИД Чжао Лицзяня, индийские войска «дважды пересекли границу, провоцируя и нападая на китайский персонал, что привело к серьезной физической конфронтации пограничными силами обеих сторон».
Новые Известия вчера в 06:33
Политика
Трамп подписал указ об ограничениях на применение силы полицейскими
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который реформирует правила работы полиции и, в частности, запрещает использовать удушающие приемы при задержаниях.
Ведомости вчера в 18:43