с чего всё началось

Коронавирус в 2020 году нанес тройной удар по экономике России. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

Медведев рассказал о тройном ударе коронавируса по экономике России

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